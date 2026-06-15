Els dos aliments que «t'estan matant»: provoquen diversos càncers i infarts

Una alimentació equilibrada és un dels pilars fonamentals per prevenir les malalties cardiovasculars. Seguir una dieta rica en fruites, verdures, llegums, cereals integrals, peix, fruits secs i oli d'oliva, i reduir el consum d'aliments ultraprocessats, sucres afegits, sal i greixos saturats, contribueix a mantenir uns nivells saludables de colesterol, pressió arterial i glucosa en sang.
En aquest sentit, el cardiòleg Aurelio Rojas adverteix a un vídeo del seu perfil de TikTok quins són els dos aliments que pitjor senten al teu cos i, en concret, els que més mal fan a la teva salut cardiovascular.
Els dos aliments que disparen la insulina
El consum habitual de sucre i de farina de blat refinada podria estar darrere de "molts dels casos de càncer i de malalties cardiovasculars", segons sosté Rojas. El metge assegura que aquests ingredients, molt presents en els aliments processats, tenen un impacte molt més important sobre la salut del que sovint es pensa.
@doctorrojass Lo sabías… pero ahora entiendes por qué. 🍞 + 🍬 = 🔥 Insulina crónica = cáncer + infarto
Comparte esto. Es urgente. RESUMEN CIENTÍFICO: 1️⃣Aumento del cáncer en personas jóvenes * Un metaanálisis reciente (BMJ Oncology, 2023) analizó 29 tipos de cáncer en menores de 50 años y halló un aumento global del 79.1% entre 1990 y 2019, siendo los más crecientes los de mama, colon, endometrio y estómago. * Fuente:
Huang J, et al. Global trends in early-onset cancer burden and risk factors. BMJ Oncology. 2023. doi:10.1136/bmjonc-2023-000126
2️⃣Rol de la insulina como promotor de crecimiento tumoral * La hiperinsulinemia crónica se ha relacionado con un mayor riesgo de cáncer por su efecto pro-mitogénico y anti-apoptótico, estimulando IGF-1 y vías como PI3K/Akt/mTOR. * Fuente:
Gallagher EJ, LeRoith D. Hyperinsulinaemia in cancer pathogenesis. Nat Rev Cancer. 2010;10(2):93–103.
3️⃣Azúcar y harinas refinadas como inductores de hiperinsulinemia * Dietas con alto índice glucémico y carga glucémica alta elevan la insulina postprandial de forma crónica, y se han asociado con mayor riesgo de cáncer colorrectal, mama y páncreas. * Fuente:
Mulholland HG, et al. Glycemic index, glycemic load and cancer risk: a meta-analysis. Br J Cancer. 2008;99(7):1170–1182.
4️⃣Riesgo cardiovascular vinculado al consumo de azúcar y harinas refinadas * La evidencia es contundente: el consumo habitual de azúcares añadidos y carbohidratos refinados aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares, diabetes tipo 2 y síndrome metabólico. * Fuente:
Te Morenga L, et al. Dietary sugars and body weight: systematic review and meta-analyses. BMJ. 2013;346:e7492. #azucar #cancer #insulina ♬ sonido original - Aurelio Rojas 🧡 Cardiólogo
Rojas destaca una dada que considera especialment preocupant: la incidència de càncer entre la població jove "s'ha incrementat més d'un 80% en els darrers anys", explica. Segons l'expert, tumors com els de mama, còlon, estómac, pàncrees, endometri o pròstata comparteixen un factor comú: "nivells elevats d'insulina en sang".
El cardiòleg assenyala que aquesta hormona és imprescindible per al funcionament normal de l'organisme, però adverteix que quan es manté "crònicament alta pot afavorir el desenvolupament de les cèl·lules tumorals".
Rojas atribueix aquest excés d'insulina, principalment, a una alimentació rica en sucres i farines refinades, que provoquen pujades ràpides de la glucosa en sang. Per aquest motiu, recomana "aprendre a triar millor el què mengem cada dia", ja que reduir o eliminar aquests productes de la dieta és una de les mesures més efectives per disminuir el risc tant de determinats tumors com d'infarts, ictus i altres problemes cardíacs.