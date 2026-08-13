Els errors que posen en risc la teva salut a l'hora de banyar-se a la platja o la piscina

Catalunya encadena setmanes amb els termòmetres disparats, i la calor continua sense afluixar. De fet, el Meteocat ha posat gairebé una vintena de comarques en alerta per la nova onada de temperatures extremes que s'aproximen al país. Davant aquests episodis de calor disparada les piscines -públiques i privades- i les platges s'han convertit en espais molt preuats per fer-se un bany i refrescar-se temporalment.
Hi ha alguns elements que cal tenir en compte a l'hora de tirar-se a l'aigua. Així ho explica el professor universitari de fisioteràpia Carlos Villarón, que assegura que hi ha alguns errors comuns a l'hora de banyar-se que poden provocar lesions cervicals irreversibles. Els principals: "no comprovar la profunditat real, llençar-se de cap en zones poc profundes, saltar amb embranzida prèvia per fer acrobàcies i no mirar si hi ha persones a la trajectòria del salt".
Tal com relata en conversa amb Europa Press, aquests "errors" comuns a l'hora de tirar-se a l'aigua es produeixen per "una falsa sensació de tranquil·litat", sovint provocada per saber nedar. Ara bé, l'expert remarca que, malgrat tenir coneixements, és important no abaixar la guàrdia perquè això "no evita un traumatisme": "Una bona tècnica de nedar no protegeix davant un impacte ni autoritza a saltar des de qualsevol lloc", exclama Villarón, que assegura que el perfil de persona que generalment comet aquests errors són "homes joves en un ambient relaxat".
Els efectes d'un mal impacte
Preguntat per les conseqüències directes d'un mal impacte en entrar a l'aigua, l'expert remarca que la part del cos que surt més mal parada és el cap: "La força de l'impacte en xocar contra el fons es transmet directament al coll", argumenta el professor de fisioteràpia, que recorda que això pot provocar "fractures vertebrals i lesions medul·lars". A banda, també pot deixar seqüèl·les "d'extrema gravetat" que poden afectar braços i cames, entre d'altres.