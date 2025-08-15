Envelliment de la memòria: una neuròloga diu els aliments que cal evitar i quins són essencials

Lisa Mosconi, especialista en neurologia a Harvard i directora de la Weill Cornell Women's Brain Initiative, ha descobert que el cervell de les dones envelleix de manera diferent al dels homes. Això implica que els hàbits per preservar la salut cerebral no poden ser exactament els mateixos per a tothom.
Segons la Societat Espanyola de Neurologia, cada any es diagnostiquen prop de 40.000 nous casos d’Alzheimer a Espanya, i un 65% dels pacients són dones. Tradicionalment, s’atribuïa aquesta major incidència a l’esperança de vida més alta del sexe femení. No obstant això, les investigacions de Mosconi indiquen que les diferències biològiques i hormonals entre cervells masculins i femenins podrien ser la clau per entendre aquest risc més elevat.
Al llarg de la seva trajectòria, Mosconi ha dedicat anys a analitzar com l’alimentació influeix en la salut mental i la memòria. Al seu llibre Brain Food, destaca que "el cervell funciona literalment gràcies als nutrients" i que, mentre alguns aliments el protegeixen, d’altres poden accelerar-ne el deteriorament.
Cinc aliments que cal limitar
- Ultraprocessats: rics en additius, greixos poc saludables i sucres industrials, substitueixen els nutrients essencials com les proteïnes i fibra. Són presents en productes com pizzes, patates fregides o refrescos ensucrats, i s’associen a pitjor rendiment cognitiu i malalties metabòliques.
- Fregits: les altes temperatures i els greixos saturats dificulten la circulació sanguínia, reduint l’aportació d’oxigen i nutrients al cervell.
- Excés de sucre: tot i que la glucosa és font d’energia cerebral, un consum elevat pot afectar la memòria i la concentració. L’OMS recomana no superar les sis culleradetes diàries.
- Edulcorants artificials: sovint són vistos com a opcions "lleugeres", poden afectar el cervell i, fins i tot, incrementar el risc d’ictus i problemes cardíacs si se’n consumeixen amb freqüència.
- Alcohol: el seu consum habitual, especialment combinat amb refrescos light, pot afavorir el deteriorament neuronal.
Els millors aliments per prevenir el deteriorament cognitiu
La investigació de Mosconi i altres experts ha identificat nutrients essencials per a les funcions cerebrals. Entre els aliments recomanats hi ha:
- Moniato: ric en vitamina A, antioxidants i potassi, que ajuda a reduir l’estrès oxidatiu i manté el sistema nerviós en bon estat.
- Fruits vermells: maduixes, gerds o nabius aporten flavonoides que combaten radicals lliures i poden reduir el risc d’Alzheimer.
- Peix: fonts d’àcids greixosos d'Omega-3 que afavoreixen el desenvolupament neuronal i milloren la capacitat d’aprenentatge.
- Prunes: els seus compostos antioxidants i neuroprotectors han mostrat beneficis potencials en la millora de la memòria.
En definitiva, l’evidència científica reforça la idea que una alimentació equilibrada, baixa en productes processats i rica en nutrients saludables, pot ajudar les dones a conservar les funcions cognitives durant més temps i reduir el risc de malalties neurodegeneratives.