L'ibuprofèn és un medicament que té un ús molt quotidià, ja sigui perquè et fa mal el cap o qualsevol part del cos o, inclús, per reduir la febre. És un analgèsic que es pot aconseguir sense recepta i que, encara que és un remei eficaç, no està exempt de riscos, especialment quan no s'utilitza amb moderació.
Com explica la traumatòloga Inés Moreno a les seves xarxes socials, l'ibuprofèn, igual que altres antiinflamatoris no esteroides (AINEs), pot tenir conseqüències per a la teva salut cardiovascular i renal, cosa que moltes vegades passa desapercebuda. Si ets una persona que té la tensió alta, has de ser prudent amb l'ibuprofèn perquè pot augmentar la pressió arterial.
L'efecte de l'ibuprofèn per a la hipertensió
Aquest medicament que tots tenim a casa afecta el sistema cardiovascular en bloquejar certes substàncies anomenades prostaglandines, que ajuden a mantenir els vasos sanguinis relaxats, el medicament pot interferir en la regulació natural de la pressió arterial. Això pot fer que els ronyons rebin menys sang, la qual cosa provoca retenció de líquids i sodi, i eleva la pressió arterial.
Però el més curiós és que, molts cops, aquest augment de la tensió no apareix immediatament, la qual cosa el converteix en un risc silenciós. "Moltes persones no saben que l'ibuprofèn pot afectar la seva salut cardiovascular, especialment si ja tenen hipertensió", explica la professional en traumatologia.
L'efecte negatiu per als ronyons
L'ús repetit o en dosis altes d'aquest medicament pot ser problemàtic, especialment per a aquells que ja tenen pressió alta. Però no només la pressió arterial és un problema potencial, també pot tenir un impacte negatiu en els ronyons.
El medicament interfereix en la capacitat dels ronyons per filtrar la sang. Això pot causar una sobrecàrrega de líquids i substàncies tòxiques en l'organisme, la qual cosa podria derivar en insuficiència renal si s'utilitza de manera irresponsable.
Quina quantitat traspassa els límits del recomanable?
Segons aconsella Inés Moreno, "no en prenguis més de 1.200 mg al dia". Aquest límit és important perquè, encara que el medicament és d'ús quotidià, el seu efecte sobre la pressió arterial pot acumular-se amb el temps si no es controla.
Una alternativa per no sobrepassar la quantitat recomanada és optar per alternatives més segures, com el paracetamol, especialment si ja pateixes de problemes d'hipertensió.