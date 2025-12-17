17 de desembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Salut

Així són les persones que ploren sovint, segons la psicologia: «És el contrari del que la gent pensa»

El mecanisme cerebral actua de la mateixa manera tant per les emocions positives com negatives

  • Plorar no és una mostra de debilitat, sinó de -

ARA A PORTADA

Publicat el 17 de desembre de 2025 a les 16:56

Plorar és un dels actes més humans, però bé és cert que no tothom plora amb la mateixa assiduïtat i ni tan sols amb la mateixa facilitat. Hi ha persones que malgrat patir i, fins i tot, voler plorar per descarregar les emocions, els costa i no ho aconsegueixen fer. 

Mentre que plorar s'ha relacionat de manera recurrent i popular a la debilitat amb frases com "no ploris" o "sigues més fort/a", la ciència diu més aviat el contrari. I és que de manera general s'associa a les persones més emocionals i sensibles a ser més fràgils i les persones més fredes i calculadores al contrari, però res més lluny de la realitat. La psicologia indica que manifestar i expressar els sentiments és quelcom que pot fer la gent que és forta, té autoconeixement i regulació emocional.

No és debilitat, és fortalesa

Sobre aquest tema ha parlat la reconeguda psicòloga Silvia Severino a les xarxes. En el seu compte de TikTok, on penja vídeos divulgatius sobre coneixement de la psicologia i les relacions socials, ha publicat un sobre els prejudicis sobre la gent que plora. "Les persones que ploren per coses petites no són dèbils", sentència només iniciar el vídeo.

@silviaseverinopsico

¿Sabías que las personas que lloran por cosas pequeñas no son débiles?👉🏻 Guarda esto para no olvidarte - - - - #bienestaremocional #inteligenciaemocional #curiosidades #emociones #llorar

♬ sonido original - Silvia Severino - Psicóloga

L'experta explica que és justament el contrari, "és fortalesa psicològica", diu. "Ajuda a processar emocions complexes i allibera estrès acumulat", fet que mostra que la persona té una molt bona regulació de l'estat emocional i connexió amb les seves emocions. A més, Severino explica que qui plora amb més freqüència és la gent que és més resilient davant els problemes, és a dir, que té una major capacitat d'adaptació al canvi.

Hi ha diferències entre plorar d'alegria o de tristesa?

Per altra banda, plorar se sol relacionar amb la tristesa, però molt altres cops es plora d'alegria o d'emoció. Alguns dels moments més habituals on la gent plora, però no per tristesa pot ser durant un casament, en el naixement, retrobaments, entre d'altres. 

Tot i que sembli que les llàgrimes siguin diferents, el mecanisme pel qual es plora és similar tant en moments alegres com en de tristesa. Al cap i a la fi, es tracta de la gestió d'emocions intenses i el cos de manera biològica actua de manera de la mateixa manera i no distingeix entre sentiments positius i sentiments negatius.

El fet és que les emocions més fortes activen el sistema límbic, la part del cervell encarregada de processar els sentiments i la memòria. Dins d'aquest sistema es troba l'amígdala -un continent en forma d'ametlla que aglutina neurones- que actua com a alarma emocional, detectant l'excitació i enviant informació a la resta de parts del cos. Quan l'amígdala s'estimula intensament entra en joc l'hipotàlem, una altra part del cervell controla les funcions físiques involuntàries com el ritme cardíac, la respiració i la producció de llàgrimes.

Et pot interessar