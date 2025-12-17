Els factors combinats que tripliquen el risc de demència

Al voltant de 57 milions de persones viuen amb demència a tot el món, una xifra que s'espera que es tripliqui el 2050. Si bé, la no apareix de cop i volta. En molts casos, es va gestant de manera lenta, gairebé imperceptible, mentre que petits canvis físics i emocionals s'acumulen amb el pas dels anys. El que és preocupant és que alguns d'aquests canvis solen normalitzar-se com a part inevitable de l'envelliment, quan en realitat podrien estar enviant senyals importants.
En aquest sentit, les investigacions publicades fins ara s'han centrat principalment en les associacions individuals entre la fragilitat física o la depressió i el risc de demència, malgrat que tots dos tenen factors fisiològics i patològics en comú. I és que la fragilitat física i la depressió concomitants probablement augmenten el risc de demència en la gent gran, segons una investigació de la Facultat de Medicina de la Universitat de Zhejiang (Xina) publicada a la revista d'accés obert General Psychiatry.
L'anàlisi de les dades va revelar que, en comparació d'aquelles amb bona salut física, els qui eren fràgils tenien més de 2,5 vegades més probabilitats de ser diagnosticats amb demència, mentre que la depressió estava associada amb un risc un 59% més gran. Al seu torn, els participants físicament fràgils i deprimits tenien més de tres vegades més probabilitats de desenvolupar demència que aquells amb bona salut física i mental. Però els resultats no acaben aquí, sinó que també es va observar una interacció addicional significativa entre la fragilitat física i la depressió, amb al voltant del 17% del risc general de demència atribuïble a aquests dos factors combinats.
Amb tot, es tracta d'un estudi observacional i, per tant, no es poden extreure conclusions definitives sobre la relació causa-efecte. Els investigadors recomanen cautela en la interpretació de les troballes, principalment perquè les definicions de fragilitat física, depressió i demència van variar entre les tres cohorts. Tot i això, els conclouen: "Com que la fragilitat física i la depressió són modificables, les intervencions simultànies dirigides a aquestes afeccions podrien reduir significativament el risc de demència".
El mètode senzill per detectar símptomes inicials de demència
Existeix una prova que inclou preguntes basades en la competència mental, emocional i física amb la finalitat d'avaluar el deteriorament cognitiu, de pensament i de memòria. És de lliure accés i està traduïda a 12 idiomes, entre les que hi ha el castellà. Els seus creadors proposen quatre models que es poden realitzar de forma progressiva i s'estima que cadascun es pot realitzar en menys de 15 minuts. Hi podeu accedir a través d'aquest enllaç.