Silvia Severino, psicòloga, explica per què es trenquen les amistats: «Tenen data de caducitat»

L'amistat, juntament amb l'amor i la felicitat, és un dels temes que més fan pensar i reflexionar a les persones. La seva importància per tenir una vida plena i benestar emocional fa que les relacions personals que es creen fora dels àmbits de la feina o la família puguin esdevindre molt importants al llarg de la vida, o no, ja que també hi ha relacions breus però intenses.
Hi ha molts tipus d'amistats: n'hi ha per anar a prendre alguna cosa, altres per sortir de festa o anar al cinema, altres per xerrar de temes íntims, i d'altres que serveixen per a tot. Segons la intensitat de la relació i la durada d'aquesta, si el vincle es trenca pot generar molt dolor, com si es tractés d'una exparella.
Al cap i a la fi, per tenir una relació sana cal prestar atenció i cura a la persona que volem mantenir a la nostra vida, sigui un familiar, la parella o un amic. I assumir que no tots els moments seran plens d'alegria i il·lusió, també n'hi haurà de durs i algun moment de confrontació.
Tot el que comença té fi
Silvia Severino és psicòloga i és experta en tot el que engloba l'amistat i les relacions personals, tant és així que acumula més de mig milió de seguidors a TikTok. Allà publica vídeos on divulga coneixements psicològics, fa recomanacions per abordar determinades situacions i explica situacions que de vegades són difícils d'entendre. En un dels seus darrers vídeos ha exposat una realitat que ha sorprès a més d'un: "Les amistats tenen data de caducitat", comença dient la psicòloga.
Per què es trenquen les amistats?
Segons Severino, tothom ha tingut amistats que han estat rellevants en uns moments o etapa de la vida, però la immensa majoria d'aquestes acaben trencant-se per diversos motius, o fins i tot, sense saber ben bé per què, però el resultat és que el vincle es desfà. "Algunes amistats deixen de ser-ho perquè creixem, es prenen camins diferents o simplement perquè es deixen de compartir els mateixos interessos", argumenta l'experta.
Quan es manté un vincle estret amb alguna persona i aquesta desapareix o es deixa de tenir tanta estima o cura, pot ser un gran trasbals. Concretament, la psicologia expressa que "és increïble que quan es deixen determinades persones enrere, la nostra vida canvia considerablement" i que fins i tot hi ha gent que diu que comença a fluir.
Missatge encoratjador
En aquesta direcció, remarca que "està bé allunyar-se d'aquelles persones que no ens aporten. Està bé canviar i buscar camins diferents". "Quan ens adonem que poden prendre nous camions i que millors coses estan per arribar tot comença a canviar", diu.
El vídeo finalitza amb una frase clarificadora i contundent que ajudarà a totes aquelles persones que encara pensen en aquella amistat que es va quedar pel llarg camí de la vida: "Mereixem bons amics, bons amors i bona vida. No tornis on no vas ser estimat. El més important ets tu", sentència.