Silvia Severino, psicòloga, detalla els trets característics de la gent callada

En una societat on sovint es premia ser xerrameca, l’expressivitat i la capacitat de fer-se veure, les persones més reservades acostumen a quedar en un segon pla. Tot i això, el fet de ser callat no implica una falta de profunditat o sensibilitat. La psicòloga Silvia Severino, a través de les xarxes socials, ha volgut lloar les persones que són més silencioses i els agrada passar més desapercebudes i trencar amb alguns estereotips.
Una de les característiques més habituals d’aquest perfil és la seva preferència per tenir pocs amics, però molt propers. No busquen multituds ni grans cercles socials, sinó vincles autèntics i profunds. Se senten còmodes en la intimitat, conversant i compartint moments amb persones amb qui poden ser ells mateixos, sense pressions ni màscares.
Encara que sovint no siguin els primers a iniciar una conversa, això no vol dir que no tinguin res a dir. Quan troben algú amb qui se senten realment segurs, poden arribar a explicar moltes coses, ser transparents i divertits. El silenci no vol dir que no hi tinguin sang a les venes, sinó que acumulen pensaments, emocions i anècdotes que només comparteixen amb qui s’ho guanya.
No voler molestar pot tenir inconvenients
Les emocions dels introvertits poden passar desapercebudes, ja que el seu estat d'ànim, si no estan en un cercle estret, corre per dins, tant per les coses bones com per les dolentes. El seu dolor, en lloc de ser compartit, queda retingut dins seu. Molts pensen que ningú els entendrà o que el seu malestar no importa, i per això prefereixen guardar-se alguns pensaments negatius. Aquesta retenció emocional, si no és gestionada, pot arribar a desgastar-los per dins, explica la psicòloga.
Una altra emoció que gestionen amb dificultat és la ràbia: en lloc d’exterioritzar-la, acostumen a mantenir-la i no explicar-ho a ningú, ja que volen evitar conflictes. Tot i això, aquesta acumulació pot provocar una tensió interna que, amb el temps, es pot traduir en problemes emocionals, alerta Silvia Severino.
La calma permet analitzar
Però si hi ha una qualitat destacable és la seva gran capacitat d’observació. Mentre altres parlen, ells observen i detecten matisos en el llenguatge corporal i comprenen els estats d’ànim dels altres sense necessitat que se'ls expliqui.
També tenen un fort sentit de l’autonomia perquè sovint eviten demanar ajuda encara que la necessitin, com els altres punts, intenten passar desapercebuts i molestar el mínim possible al seu entorn. Aquesta autosuficiència, si bé admirable, pot jugar en contra quan les coses es compliquen i es necessita opinió, consells o ajuda de terceres persones.
Fidels com ningú
Per altra banda, un dels trets característics més importants és la seva fidelitat. Quan una persona callada confia en algú, ho fa de veritat i actua de la mateixa manera amb qui confia: és lleial i actua de la manera que ell espera de la persona a qui explica les seves emocions, pensaments anècdotes.