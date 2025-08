Silvia Severino, psicòloga, explica quines coses val més no explicar a ningú

Tenir persones a la vora és saludable i necessari: som éssers socials per naturalesa i la capacitat de relacionar-nos i cooperar ha estat una de les claus del desenvolupament com espècie i societat. Gràcies a aquesta capacitat de connectar amb altres s'han creat llenguatges, estructures socials i, fins i tot, s'ha aconseguit grans avenços científics i tecnològics. Per tot això, és una necessitat parlar amb algú sobre els pensaments, emocions i experiències. Compartir pot alleujar, aclarir idees o simplement ajudar a no sentir-se sol.

Tot i això, no totes les converses són beneficioses: no tothom amb qui ens relacionem mereix conèixer segons quins detalls de la nostra vida privada. Segons l’opinió de Silvia Severino, psicòloga especialitzada en infància i adolescència i divulgadora amb una àmplia comunitat a TikTok, amb el perfil de @silviaseverinopsico, hi ha informacions personals que és preferible guardar per a un mateix.

Que els resultats parlin per tu

La primera recomanació és mantenir en privat els teus projectes i metes. Segons la psicologia, compartir-los massa aviat pot exposar-te a opinions que limitin o, fins i tot, a intents de boicot. No tothom que escolta vol veure’t triomfar, afirma Severino. Per això, de vegades és millor treballar en silenci i deixar que els resultats parlin per si sols.

El segon consell és evitar explicar les febleses, tot i sentir-se en un entorn de confiança. La raó és senzilla: hi ha qui, en moments de tensió o distanciament, podria utilitzar allò que es va compartir amb innocència en contra teva. En la mateixa línia, la psicòloga adverteix sobre la conveniència de no detallar els fracassos, ja que moltes persones no veuen l’esforç que hi ha darrere, sinó que es fixen en la no consecució de l'èxit.

"Saber quan parlar et fa intel·ligent"

Un altre punt important per la psicologia és no revelar quin serà el teu pròxim pas. A vegades, comunicar-ho quan ja s'ha fet i que sigui sorprenent és la millor estratègia, especialment quan encara no s'ha aconseguit cap resultat, a més, també recomana guardar amb cura els secrets personals. Segons Severino, qui ho explica tot, s’exposa de manera innecessària: "Saber callar també és una forma d’intel·ligència emocional".

Ingressos econòmics, en privat

Finalment, la psicòloga suggereix no divulgar informació sobre els teus ingressos econòmics. No perquè sigui tabú, sinó perquè el misteri pot jugar a favor i evitar comparacions, judicis o interessos aliens, que poden esdevenir en enveja i possibles traves per part d'aquella gent en qui confies.

Tot això no vol dir que s'hagi de viure amb desconfiança ni veure enemics a cada cantonada. Per la psicòloga la clau es troba en saber escollir bé a qui confiem segons quina informació i, sobretot, entendre que preservar certs aspectes de la nostra vida pot ser un acte de protecció, per si en algun moment la relació s'enverina.