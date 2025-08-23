Què signifiquen aquests nous senyals de trànsit?

L'última renovació del catàleg de senyals de trànsit de la Direcció General de Trànsit (DGT) va entrar en vigor l'1 de juliol. Aquests tenia l'objectiu d'adaptar la senyalització a les noves formes de mobilitat i fer-la més clara, directa i visible per als conductors.
D'aquesta manera, es van incorporar nous senyals i es van eliminar d'altres, tot i que encara no s'havia concretat el significat exacte de cadascun. Ara, la DGT ha creat de nous i, a més, ha actualitzat altres senyalitzacions que s'havien quedat antiquades, com el senyal S-70.
Quin és el significat del senyal S-70?
Aquesta senyalització fa referència a la situació en la qual es produeix una confluència d'un carril. El senyal apareixerà quan, en un punt concret d'una via, s'uneixin dos o més carrils per a formar un vial únic.
Les seves variants, S-71 i S-72, fan referència a quan es passa a una calçada amb dos carrils o més de circulació, respectivament. Aquest tipus de senyals són habituals en els trams d'obres o en zones d'estrenyiment de la via, per tant, és recomanable reduir la velocitat si veiem alguna d'aquestes senyalitzacions.
Quin és el significat del senyal P-35?
Aquest senyal indica precaució i avisa sobre una zona pròxima de bifurcacions. Al senyal es poden veure dos cotxes amb dues línies que s'entrecreuen dins d'un triangle amb les vores vermelles sobre un fons vermell.
Ens avisa que estem a prop d'una zona en la qual ens trobarem amb diverses bifurcacions. Per tant, és aconsellable prestar una major atenció i reduir la velocitat.