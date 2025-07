Si veus aquests senyals en el teu mòbil és probable que t'estiguin piratejant

El mòbil forma part del nostre dia a dia i, moltes vegades, confiem que l'ús que li donem no durà problemes digitals ni ens posarà en risc enfront de possibles ciberatacs. Però accions tan banals com utilitzar aplicacions com Google Maps, fer reserves o pagaments digitals o connectar-nos a xarxes wifi públiques són algunes de les coses que si tenim la guàrdia baixa o no estem prou educats digitalment per a detectar les estafes d'Internet, poden exposar-nos a què ens robin informació del nostre dispositiu.

Els senyals que t'indiquen que t'estan piratejant el mòbil

Alguns d'aquests senyals et posaran alerta davant d'un possible pirateig del teu dispositiu mòbil. Per exemple, si la bateria se t'esgota amb rapidesa sense fer res fora del comú o si el dispositiu s'escalfa molt, fins i tot sense usar-lo, potser significa que t'estan piratejant el dispositiu.

Altres símptomes, com per exemple que apareguin aplicacions que no has instal·lat, que rebis notificacions d'accés a ubicacions desconegudes, o que el teu navegador et mostri finestres emergents, publicitat invasiva o direccions estranyes, poden ser senyals que algú utilitza la teva informació digital sense el teu permís ni coneixement.

Què faig si em pirategen el mòbil?

Si es compleixen una o diverses d'aquests senyals, hi ha una sèrie de mesures que poden solucionar el problema. Primer talla la connexió a internet, ja que això impedeix que l'atacant continuï controlant el mòbil. Després, reinicia el dispositiu i, una vegada encès, activa el mode avió, així no hi haurà connexió.



Des d'un altre dispositiu de confiança, canvia totes les contrasenyes (Gmail, xarxes socials, banc…) i fes una còpia de seguretat de tots els teus arxius abans de restablir el dispositiu de fàbrica.



D'aquesta manera, eliminaràs qualsevol aplicació maliciosa i arxiu maligne. Si, per desgràcia, ha aconseguit accedir a la teva informació privada, contacta amb el teu banc i presenta una denúncia a la Guàrdia Civil o Policia Nacional.

Com evitar el pirateig al mòbil quan estic de vacances

Si el que vols és previndre qualsevol situació que pugui arruïnar-te les vacances, és millor que segueixes aquestes precaucions per a reduir les possibilitats de sofrir un ciberatac en el teu mòbil.



No et connectis a xarxes wifi públiques sense protecció o sense usar una VPN, des d'aquestes xarxes els atacants poden obtenir la teva informació privada, és millor evitar-ho. També és recomanable no instal·lar aplicacions fora de les botigues oficials com Google Play o l'App Store.

Evita fer clic en enllaços dubtosos, encara que semblin de contactes coneguts i assegurat d'activar el xifratge del dispositiu per protegir-lo. Així podràs evitar les possibilitats que durant les vacances algú et pirategi el mòbil.