El truc definitiu perquè la roba surti de la rentadora sense arrugues

Per a molts, una de les tasques més indesitjables de llar és planxar la roba després de la rentadora. Sembla un preu a pagar inevitable, a canvi de tenir la roba neta, però hi ha un remei casolà que fa que la roba surti de la rentadora sense arrugues. Altres remeis com suavitzants específics, qui compra boles especials que s'introdueixen al tambor o un canvi al programa de rentada.
És tan senzill com posar un o dos glaçons de gel al tambor abans de posar en marxa la rentadora. Durant el cicle de rentada, els glaçons es fonen lentament i generen petites quantitats de vapor dins del tambor, cosa que redueix la formació d'arrugues mentre les peces es mouen.
Tot i això, per obtenir bons resultats i no endur-se cap decepció cal seguir un seguit de passos addicionals. El fonamental és no omplir massa la rentadora perquè les peces de roba es puguin moure. Si s'omple la rentadora fins dalt, les peces queden comprimides i les arrugues no desapareixen. D'altra banda, cal triar un programa de rentada temperat, evitant temperatures massa altes que farien que el gel desaparegués massa aviat.
I per planxar?
La manera d'eixugar la roba també efectua l'aparició d'arrugues. Un cop acabi la rentada, convé retirar la roba sense esperar massa estona, donar-li un parell de sacsejades perquè s'estiri i col·locar-la directament a l'estenedor. En el cas de samarretes i camises, l'ideal és posar-les en penjadors perquè mantinguin millor la forma i acabin d'allisar-se mentre s'assequen.
Si s'utilitza l'assecadora, és important, com en el cas de la rentadora, utilitzar els programes adequats en funció del tipus de teixit. De la mateixa manera, és recomanable doblegar o guardar la roba quan estigui eixuta, ja que si es queda acumulada massa temps tornarà a arrugar-se.
Se t'ha colat un paper a la rentadora?
Quan passa això, molta gent decideix tornar a posar els pantalons a la rentadora, però la creadora de contingut Estela Moreno ha descobert un truc ben senzill que neteja el borrissol en un tres i no res. Tan sols es necessita un fregall.
Al vídeo, Moreno ensenya com va passant el fregall per la zona on hi ha el borrissol i en qüestió de quinze segons el pantaló ha quedat sense rastre de la brutícia. És important netejar el fregall després d'utilitzar-lo amb la roba. Moreno remarca al vídeo que és important utilitzar un fregall que sigui nou.
