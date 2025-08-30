El truc de la rentadora que has de saber si utilitzes detergent sòlid

El tipus de detergent que s'utilitza per a la rentadora és una elecció molt personal que depèn, no només del resultat o l'olor que es vol per a la roba, sinó també del tipus de rentadora que tenim a casa. És per això que, si eres de les persones que, en compte d'utilitzar detergent líquid, aposta pel detergent sòlid o en gra, has de saber que la rentadora té una peça especial per netejar la roba de manera efectiva amb aquest tipus de detergent.
Una peça clau per la rentadora
Com explica el creador de contingut sobre bricolatge i reformes @atrapatupadre en el seu vídeo d'Instagram, la rentadora té una peça especial pel detergent sòlid en la part on es fiquen els productes per netejar la roba.
És una pestanya petita que serveix per deixar passar aquest tipus de detergent en gra quan posem en marxa una rentadora. "La pestanya ha d'estar alçada perquè, d'altra manera, el gra no passa i es queda acumulat a la rentadora", explica l'home.
Si t'has trobat amb dificultats per netejar la teva roba en la rentadora quan utilitzes aquest tipus de detergent, "comprova si la pestanya està alçada", recomana l'expert en bricolatge. Quan la pestanya està baixada, serveix per deixar passar el detergent líquid, però si utilitzem detergent en gra, s'ha d'alçar per tal que funcioni correctament la neteja de la roba.