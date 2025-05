Se t'ha colat un paper a la rentadora? Amb aquest senzill truc pots treure la brutícia de la roba

És un acte involuntari, però que genera molta frustració. Poses uns pantalons a la rentadora, i sense adonar-te'n, hi havia un mocador de paper en una butxaca. Quan treus la rentadora comproves fastiguejat que aquells pantalons han sortit plens d'un borrissol blanc.

Quan passa això, molta gent decideix tornar a posar els pantalons a la rentadora, però la creadora de contingut Estela Moreno ha descobert un truc ben senzill que neteja el borrissol en un tres i no res. Tan sols es necessita un fregall.

@soyestelamoreno Un papel olvidado en la lavadora puede suponer un lío enorme. ¿Sabías que solucionarlo era tan fácil? Con la parte verde de un estropajo, frota la prenda y toda la celulosa y pelusas se desprenderán. Recuerda pasarlo primero por el interior de los bolsillos y luego por el exterior de la prenda. En un minuto habrás solucionado el problema sin tener que sacudir ni volver a lavar la ropa ¡pan comido! #lavadora #colada #ordenylimpieza #limpieza #cleaninghacks #trucos ♬ Lemonade - Anna Graceman & TLN

Al vídeo, Moreno ensenya com va passant el fregall per la zona on hi ha el borrissol i en qüestió de quinze segons el pantaló ha quedat sense rastre de la brutícia. És important netejar el fregall després d'utilitzar-lo amb la roba. Moreno remarca al vídeo que és important utilitzar un fregall que sigui nou.

La creadora de contingut tanca el vídeo ironitzant sobre que fàcil és estalviar-se un problema com aquest. N'hi ha prou amb comprovar les butxaques dels pantalons abans de posar-los a la rentadora. En tot cas, si això passa amb un fregall n'hi ha prou per sortir de l'entrellat.