Nivell baix de vitamina D? Aquestes són les causes i les solucions

La coneguda com a “vitamina del sol” juga un paper fonamental en el nostre benestar, especialment en la salut òssia, muscular i en el bon funcionament del sistema immunitari. Malgrat la seva importància, una gran part de la població presenta dèficit de vitamina D, un fet que pot contribuir al desenvolupament de diverses afeccions físiques i emocionals.

La deficiència de vitamina D es produeix quan els nivells d’aquesta vitamina en l’organisme són massa baixos per mantenir les funcions fisiològiques bàsiques, com ara l’absorció del calci, un mineral essencial per tenir uns ossos forts i sans. Sense prou vitamina D, els ossos poden aprimar-se i tornar-se fràgils.

En adults, aquesta mancança pot derivar en osteomalàcia, que provoca que els ossos siguin més tous, i, per tant, augmenti el risc de fractures. En infants, pot provocar raquitisme, una malaltia que debilita l’estructura òssia i pot causar deformitats. Però l’efecte d’aquest dèficit va més enllà dels ossos, també pot afeblir el sistema immunitari, provocar fatiga crònica, dolors musculars i, en casos més greus, contribuir a trastorns de l’estat d’ànim com la depressió.

Per què et pot faltar Vitamina D?

Segons la plataforma mèdica MedlinePlus, les causes més habituals de la deficiència de vitamina D són diverses. La principal és la falta d’exposició solar, ja que la pell sintetitza vitamina D quan entra en contacte amb la llum ultraviolada B - anomenada UVB- del sol. Les persones que passen moltes hores en interiors, viuen en zones de clima fred o utilitzen protector solar amb freqüència poden veure reduïda la producció natural d’aquesta vitamina.

L'alimentació és clau

També influeix l’alimentació. La vitamina D es troba en pocs aliments, alguns d'ells són el peix blau -com el salmó, la tonyina, el verat-, el fetge, el rovell d’ou i en alguns productes enriquits com la llet, cereals i sucs. Això vol dir que les persones amb dietes veganes o intolerància a la lactosa poden presentar més risc de dèficit. A més, certes malalties com la celiaquia, la malaltia de Crohn o trastorns renals i hepàtics poden dificultar l’absorció o el metabolisme d’aquesta vitamina. També un agent que pot patir per la falta de Vitamina D és la gent gran, ja que la seva pell genera menys vitamina D i els ronyons perden eficàcia en activar-la.

Remeis per resoldre el dèficit

Per combatre aquesta deficiència, hi ha tres vies principals: una exposició solar moderada, amb uns 10-15 minuts diaris a la cara, braços o cames és suficient, una dieta rica en aliments que continguin vitamina D, i, si cal, la presa de suplements sota control mèdic. Aquest darrer mètode és especialment indicat quan els nivells són molt baixos, però cal ajustar bé la dosi, ja que tant la manca com l’excés poden resultar perjudicials.