Alerta sanitària per una crema hidratant d'una marca coneguda

Alerta sanitària d'interès per als usuaris d'una coneguda marca de cremes. L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) ha informat aquest dijous de la retirada i el cessament de venda de diversos lots de la crema facial hidratant Erborian Centella Crème per contenir microorganismes que poden suposar riscos per a persones amb problemes de salut.
Concretament, els lots afectats són els que tenen les denominacions KM05363, KM06363, KM06343 i KM07343 en els envasos de 50 mil·lilitres i 20 mil·lilitres. Tots ells han estat distribuïts a diferents punts de l'Estat a través de farmàcies, parafarmàcies, perfumeries i venda en línia, segons ha informat l'Aemps, òrgan que depèn del Ministeri espanyol de Sanitat.
Totes aquestes mesures s'han pres després de detectar la presència dels bacteris Micrococcus luteus i Microbacterium oxydans i el llevat Candida parapsilosis. Aquests microorganismes poden provocar infeccions en persones amb problemes de salut o amb el sistema immunitari debilitat.
El fabricant d'aquesta crema, l'empresa francesa Laboratoires M&L Erborain, ja ha iniciat la retirada del producte dels punts de venda, així com la recuperació de les unitats adquirides pels clients. Els qui disposin d'algun dels lots afectats s'han d'abstenir d'utilitzar el cosmètic i dirigir-se a l'establiment on va adquirir el producte per retornar-lo.