El truc enginyós per no tornar-se a cremar a la platja: només cal un mòbil

Baixes a la platja, et poses crema solar, et banyes — et tornes a posar crema solar—, pares una mica l'ombra del para-sol, no fos cas, i ja marxes. Però, sigui com sigui, al vespre ja tens les galtes i el cos vermell i les cremades no et deixaran dormir a la nit. Cremar-se és un dels habituals de la platja i, encara que et protegeixis, ho sol continuar essent si segueixes fent el mateix error.



A diferència dels mites erronis que recomanen rostir-se per guanyar fortalesa, les prevencions per evitar l'exposició solar sense protecció són necessàries per evitar problemes de salut. Encara que faci núvol, el sol fa envellir, cansa el cos i, sobretot, a mitjà termini pot degenerar en càncers de pell.

En aquest sentit, i més enllà de seguir les recomanacions d'ús del protector solar i de no exposar-s'hi de les 12 hores a les 15 hores, quan hi ha més exposició, hi ha un truc per rectificar una de les mancances més esteses: untar el protector correctament.

El mètode del filtre invertit

"Segur que t'has posat protector solar i, així i tot, t'has cremat", sentencia l'influenciador Rafatay, via publicació de TikTok, on acumula més de tres milions de seguidors. El creador té un mètode per assegurar-se que la crema solar es fa servir correctament que només necessita un mòbil.



En concret, es tracta de l'aplicació "Lupa" i un dels seus filtres, l'invertit. Un cop instal·lada, si enquadres el cos amb aquest filtre podràs veure les zones del cos recobertes de crema solar i les que, tot i haver-ne escampat, no han quallat. A partir d'aquí, et permet rectificar per fer-ho correctament i evitar cremades.