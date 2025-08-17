L'error que comets si no demanes còpia quan pagues amb targeta

Pagar amb targeta és una pràctica cada vegada més normalitzada, de fet, molta gent jove ja no acostuma a dur efectiu i, moltes vegades, ni tan sols cartera, perquè es pot guardar la targeta al mòbil i pagar amb el dispositiu en la gran majoria d'establiments.
Però sembla que també s'ha convertit en un costum no demanar comprovant, tiquet o còpia quan es paga amb targeta o amb el mòbil. Sense adonar-nos-en, estem cometent un greu error quan rebutgem la còpia del tiquet, ja que la confiança pot dur problemes després si no revisem el que paguem.
Comprovar, sempre, el que estem pagant
El Banc d’Espanya alerta que hem de comprovar sempre l’import que apareix en la pantalla dels datàfons abans de passar la targeta perquè pot passar que, qui ha de posar el preu a pagar, hagi comès un error a l'hora de teclejar els números.
Encara que pareix una cosa òbvia, la realitat és que moltes vegades ignorem aquesta simple verificació del preu i, com el pagament amb targeta per datàfon no demana PIN de la targeta fins a superar els 50 €, podem caure en un error i perdre una quantitat de diners significant per a la nostra butxaca.
El procés per després reclamar la devolució dels diners que has pagat per un error de tecles és molt més complicat que revisar, de primeres, el que s'està pagant amb la targeta.