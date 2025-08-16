L'error que cometem quan fem amanida de tomàquet segons un xef

L'amanida de tomàquet és una gran opció per menjar lleuger i fresc a l'estiu, però hi ha un error que comentem sense adonar-nos-en quan utilitzem aquesta verdura per a fer amanida i que podem evitar fàcilment.
Com explica el xef David Guibert al seu vídeo a xarxes socials, quan prenem el tomàquet acabat de treure de la nevera estem fent un greu error que afecta, sobretot, al sabor d'aquest aliment. "És com llençar el sabor a les escombraries", explica el xef al vídeo de TikTok
@davidguibertchef Cómo hacer la ensalada de tomate perfecta 👨🏻🍳 Hoy te explico cuáles son los 3 reposos que debes de hacer al tomate para poder disfrutar de todo su sabor. #tomate #tipsdecocina #ensalada ♬ sonido original - Davidguibertchef
Com utilitzar el tomàquet per a l'amanida?
Segons Guibert, la manera ideal per utilitzar aquesta verdura a l'amanida és el repòs i la varietat de tomàquet que s'utilitzi, ja que depèn de la que es triï pot afegir més o menys sabor.
El procés que li lleva tot el sabor al tomàquet quan el traus de la nevera és purament tèrmic. El contacte amb el fred i les baixes temperatures danyen les estructures de sabor de la verdura i, quan es menja, el seu sabor redueix molt.
Per aquest motiu, l'expert en cuina recomana "treu-lo de la nevera 30 minuts abans de tallar-lo, ja que amb el fred perd sabor". Deixar que reposin a temperatura ambient abans de tallar-los per a l'amanida.
Com fer una bona amanida de tomàquet?
El primer és tallar en trossos el tomàquet, afegir la sal i deixar-lo reposar durant uns minuts "juntament amb una ratlladura de llima perquè suï i aporti més frescor", segons ha explicat el xef.
Durant aquest temps, el tomàquet traurà tot el líquid que manté el sabor original. "Menys aigua i més sabor", diu el cuiner. També se li poden afegir cebes tallades.
I per últim, l'amaniment, per al qual s'utilitza el suc que han deixat anar els tomàquets i se barrejat amb llima "per equilibrar el sabor dolç". "Bat com fent una truita fins que es faci espès", ha indicat.