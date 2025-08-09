El xef José Andrés revela el seu millor truc per a un peix al forn suculent

09 de agost de 2025

Publicat el 09 d’agost de 2025 a les 17:00

Seguir una dieta equilibrada és fonamental per evitar problemes de salut. I això inclou combinar vegetalsfruitescerealsllegums i proteïnes -carn, peix i ous-. A la planxa, al forn o fins i tot a la barbacoa, el peix és molt versàtil, però cal saber-lo cuinar per evitar fer malbé el producte.

El reconegut xef espanyol José Andrés, guardonat amb dues estrelles Michelin, ha compartit quines instruccions cal seguir per cuinar peix a la sal i que no quedi eixut. Hi té a veure el tipus de peix, el pes de la peça, la manera de netejar-lo i la condimentació.

Segons va explicar en un vídeo al seu canal de YouTube, el primer que cal tenir en compte és el pes el peix, que ha de ser d’entre 1,1 i 1,3 quilos. Pel que fa a la neteja, cal treure-li només les tripes i deixar-li totes les escates: “aquestes actuen com a barrera protectora i eviten que la proteïna s’assequi, un cop és dins del forn”, afirma.

El següent consell és no utilitzar únicament sal gruixuda com a condiment, sinó també aromatitzar el peix amb herbes fresques picades, com romaní, julivert, llorer o menta. L’autèntic truc, però, assegura que recau en el control del forn: preescalfat a 200 °C i 26 minuts de cocció per a una peça d’1,1 quilos i 30 minuts per a una peça d’1,3 quilos.

El tipus de peix que recomana José Andrés és el besuc, el llobarro, el corball o l’orada –sempre que siguin del pes prèviament esmentat–, ja que, diu, tenen la carn ferma i poques espines, a més d’una pell i unes escates prou resistents per actuar com a paret natural per a la sal.

 

