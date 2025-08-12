Quants fruits secs es poden menjar al dia?

Els fruits secs són un d'aquells aperitius sans per entretenir la gana entre àpats. Són coneguts pel seu alt contingut en nutrients essencials, així com per les grasses saludables, les proteïnes i la fibra. La millora de la salut cardiovascular, el benefici per a la funció cerebral i la contribució al control del pes són algunes de les claus que són positives per a l'organisme.
Però com gairebé tots els aliments, és important que se'n faci un consum moderat. Això es deu al fet que, tot i que tenen grans beneficis per a la salut del nostre organisme, també tenen un alt contingut calòric. D'aquesta manera, segons la Fundació Espanyola del Cor, la quantitat de fruits secs que es poden consumir al dia es troba al voltant dels 20 o 30 grams.
I això com es tradueix en cada fruit sec? Doncs aquesta quantitat serien entre 20 i 25 ametlles, entre 15 i 20 nous, entre 10 i 15 nous del Brasil i aproximadament uns 30 pistatxos. Més enllà de la quantitat, és de rellevància que es consumeixin fruits secs sense sal i sense sucres afegits. D'aquesta manera, es podran aprofitar al màxim els seus beneficis per a la salut.
Cal recordar que, gràcies a les seves virtuts nutricionals, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) inclou els fruits secs com un dels aliments essencials per mantenir una dieta saludable. Per aconseguir-ho, els experts també recomanen anar variant i no consumir sempre els mateixos fruits secs.
Com incorporar fruits secs a la dieta de manera creativa
Menjar fruits secs no vol dir limitar-se a picar-los entre hores. Hi ha moltes maneres d’incloure’ls al dia a dia sense avorrir-se ni passar-se de quantitat. Aquí tens algunes idees senzilles per aprofitar-ne tots els beneficis:
- A l’esmorzar: afegeix un grapat petit d’avellanes o nous a un iogurt natural amb fruita. També pots posar ametlles laminades sobre una torrada amb alvocat.
- En amanides: una mica de pistatxo o nous esmicolades donen un toc cruixent i saborós. Combinen bé amb formatge fresc, poma, pera o enciam.
- A plats de cullera: pinyons o ametlles picades poden enriquir una crema de carbassa o una sopa de verdures.
- Per cuinar: pots triturar ametlles o anacards i fer-ne una pasta per preparar salses o per arrebossar pollastre o peix d’una manera més saludable.
- Com a postres: uns fruits secs amb una poma tallada pot ser una alternativa dolça i saciant.
Amb un grapat al dia n’hi ha prou per notar-ne els efectes positius. I si es presenten de manera variada, a més de cuidar la salut, s’enriqueix també l’alimentació diària amb textura, sabor i creativitat.