El truc infal·lible per allunyar les mosques amb paper d'alumini

Ja ho diuen: a l'estiu, tota cuca viu. L'estiu és època de prendre la fresca, i en moments de calor busquem les ombres i el ventet. En un exterior podem escoltar grills i ocells, però també ens poden molestar els mosquits o les mosques. Les mosques ens volen a les cames, la cara, les mans, produint-nos una sensació desagradable.
Hi ha molts remeis que serveixen per matar o atrapar les mosques, però n'hi ha d'altres molt senzills per directament espantar-les o fer-les fora. Un de molt conegut és omplir ampolles o bosses de plàstic amb aigua i deixar-les a l'exterior. La llum passa a través de l'aigua i els rajos lumínics que es projecten espanten les mosques.
Hi ha una manera encara més senzilla i potent que utilitza el mateix principi: utilitzar paper d'alumini. Tal com explica la usuària de TikTok, @pamelateexplica, si a l'ampolla li afegim boles o tires de paper de plata, augmentarem la potència de l'espanta mosques. Quan la llum passi a través de la bossa o l'ampolla, tant l'aigua com el paper d'alumini crearan llums i iridescències que mantindran les mosques ben lluny.
Altres trucs casolans per espantar les mosques sense químics
Quan arriba la calor, tenir la finestra oberta és un plaer... fins que hi comencen a entrar les mosques. Si ja has provat el truc de la bossa d’aigua i el paper d’alumini i vols reforçar la jugada, aquí tens algunes idees igual de senzilles, naturals i sense perfums industrials:
- Plantes que fan nosa a les mosques: l’espígol, l’alfàbrega o la menta no només fan bonic al balcó o al rebost: la seva olor intensa no els agrada gens. Si en tens a mà, col·loca-les a prop de portes i finestres.
- El clàssic vinagre amb sabó: una mica de vinagre de poma amb unes gotes de sabó dins un pot fa de parany perfecte. L’olor les atrau, però quan hi cauen, ja no en surten.
- Llimona amb claus: parteix una llimona i clava-hi uns quants claus d’espècia (dels de cuina, no dels de fer forats). És un d’aquells trucs de l’àvia que encara funciona.
- Mosquiteres i ventilador, els aliats silenciosos: sembla una obvietat, però tenir una mosquitera ben posada o un ventilador encès pot fer que directament ni s’hi acostin.
Al final, es tracta de posar-ho fàcil a la fresca i difícil a les mosques. Amb quatre coses que segurament ja tens per casa, pots fer que casa teva torni a ser territori tranquil... i sense ales molestes.