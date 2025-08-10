Les claus per dormir en parella en estiu i no passar calor

Dormir bé i descansar bé en estiu és tot un repte a causa de la calor, si ho fas en parella el repte és encara més complicat perquè els dos cossos generen calor i suor i açò dificulta l'entrada a les fases profundes del son, provocant "microdespertars", segons explica el doctor Eduard Estivill, especialista en Medicina del Son, a RAC1.
Una de les principals claus per a dormir bé en parella durant l'estiu, segons Estivill, és baixar la temperatura corporal abans d’anar al llit. "Fer una dutxa d'aigua tèbia –ni calenta ni freda– i utilitzar tovalloles humides al clatell, les orelles i els canells ajuda a regular la temperatura del cos", recomana l'expert.
Canviar els hàbits nocturns per a descansar millor
Una altra recomanació del doctor és canviar hàbits nocturns, com per exemple, evitar àpats pesats, no fer esport dues hores abans d'anar al llit perquè activa el cervell i, si es dorm en parella, mantenir certa distància sempre que el teu llit ho permeti. De fet, el doctor Estivill aconsella que com més separats "millor" perquè els humans desprenem calor.
Aires condicionats, ventiladors i corrents contra la calor
A més de les solucions estratègiques corporals, el doctor Estivill també destaca el paper dels ventiladors, que considera més adequats que l’aire condicionat perquè no ressequen tant les mucoses. A més, matisa que no cal que enfoquin directament a la cara, només cal que moguin l’aire de l’habitació per poder refrescar l'ambient.
En el cas que no es tingui accés a ventiladors o aire condicionat, l'expert en son recomana aprofitar els corrents d’aire, tot i el soroll o la llum. "Cal obrir finestres i, si és necessari, utilitzar taps per les orelles i antifaços per poder dormir millor", explica Estivill.