No ho fa gairebé ningú i funciona: el truc més senzill per dormir millor

L'insomni pot afectar fins al 20% de la població i pot derivar a problemes de salut. L'estrès, els maldecaps i el ritme vital que portem poden ser les principals causes de no poder dormir com voldríem. Moltes vegades ens hem trobat que no podem dormir i de manera desesperada comencem a mirar el rellotge i a comptar les hores que dormirem. Això ens posa encara més nerviosos perquè veiem que no ens adormim i el temps continua passant.

Ara, una investigació d'un professor de la Universitat d'Indiana dels Estats Units demostra que mirar el rellotge mentre intentem dormir agreuja l'insomni i el consum de somnífers. L'estudi, dirigit per Spencer Dawson, professor clínic i director associat en el Departament de Ciències Psicològiques i del Cervell de la Facultat de les Arts i les Ciències, recull una mostra de gairebé 5.000 pacients.

"A la gent li preocupa no estar dormint. Llavors comencen a calcular quant tardaran a fer-hi i a quina hora s'han de despertar. Aquesta no és la manera útil per aconseguir dormir: com més estressat estiguis, més difícil serà dormir", explica Dawson.

Per això, l'investigador recomana canviar una petita conducta quan estiguem al llit: apartar els rellotges. "Una cosa que la gent podria fer és girar-se o tapar el seu rellotge per, simplement, no estar mirant l'hora", explica Dawson.

Petits gestos que poden ajudar-te a agafar el son

A banda d’evitar mirar el rellotge, hi ha altres canvis senzills que poden marcar la diferència quan costa agafar el son. No calen grans transformacions, sinó més aviat crear un entorn que convidi al descans:

Mantinges una rutina estable: anar a dormir i llevar-se cada dia a la mateixa hora ajuda a regular el ritme circadiari.

anar a dormir i llevar-se cada dia a la mateixa hora ajuda a regular el ritme circadiari. Evita pantalles abans d’anar al llit: la llum blava dels mòbils i ordinadors interfereix en la producció de melatonina, l’hormona del son.

la llum blava dels mòbils i ordinadors interfereix en la producció de melatonina, l’hormona del son. Redueix la cafeïna i l’alcohol al vespre: poden alterar el cicle del son i fer que aquest sigui més lleuger o interromput.

poden alterar el cicle del son i fer que aquest sigui més lleuger o interromput. Fes servir el llit només per dormir: evitar menjar o treballar-hi ajuda el cervell a associar aquest espai únicament amb el descans.

evitar menjar o treballar-hi ajuda el cervell a associar aquest espai únicament amb el descans. Practica tècniques de relaxació: la respiració profunda, una meditació guiada o fins i tot llegir poden ajudar a calmar la ment.

la respiració profunda, una meditació guiada o fins i tot llegir poden ajudar a calmar la ment. Tingues paciència amb tu mateix: obsessionar-se amb dormir només empitjora l’insomni. Si no t’adorms, pots aixecar-te uns minuts, fer una activitat suau i tornar al llit quan et tornin les ganes de dormir.

El descans no s’imposa, es conrea. Crear les condicions perquè arribi és, sovint, la millor manera d’ajudar el cos i la ment a desconnectar.