Com protegir al teu gos d'un cop de calor?: cinc consells d'una veterinària

Passejar al teu gos en estiu no és una feina fàcil. La calor no només és insuportable per als humans, sinó també per a aquests animals que d'igual manera que nosaltres poden patir un cop de calor durant la temporada d'estiu.

És per això que, quan vols dur al teu gos a la platja per gaudir de la mar i l'aire lliure, has de tindre en compte algunes precaucions i, sobretot, pots aplicar aquests cinc consells que ofereix la veterinària @mariavetican al seu perfil de TikTok per evitar que al teu animal li doni un cop de calor.

@mariavetican Tu perro bebe agua del mar? 🐶💧🤮💩 Si vamos a la playa con nuestro perro es casi inevitable que beba agua salada y seguramente eso le provoque algún vómito y diarrea, es normal! Pero debes rehidratarle bien! 💧💧💧 Si se alarga en el tiempo o tiene más síntomas, ahí ya hay que preocuparse un poco más 👩🏻‍⚕️☝🏻 Tampoco le dejes beber mucha cantidad si es obsesivo con el tema ⚠️ Por lo demás: sombra, protector solar, protector de almohadillas, atención cuando esté en el agua y aclarar la sal y la arena después ❤️

Constant hidratació

Al seu vídeo la veterinària explica que tant la calor com l'aigua salada de la mar pot deshidratar els gossos que juguen dins l'aigua o en la vorera de la mar.

"De fet, si beu aigua salada és probable que tingui diarrea mentre esteu a la platja", explica l'experta alertant al seu públic. La veterinària recomana dur molta aigua fresca per evitar la deshidratació dels animals.

Un lloc amb ombra

El segon consell és buscar un lloc a la platja que pugui donar ombra al teu gos, d'igual manera que pot ser beneficiós per evitar els cops de calor dels humans, aquests animals també necessiten ombra per descansar del sol constant. "Sigui de manera natural o duent tu mateix un para-sol", aconsella la veterinària.

Protectors pels seus peus

Així com els humans utilitzem la crema solar, els gossos també necessiten protecció pels seus peus, en concret pels coixinets que tenen en la part inferior.

La veterinària recomana aplicar crema solar als coixinets dels peus i en les zones del cos menys cobertes pel pelatge. "Sobretot en les races d'orelles rosades i pelatge molt claret", alerta l'experta.

Vigilància a l'hora d'entrar a la mar

Com bé explica la veterinària, no tots els gossos saben nadar, així que és millor vigilar al teu animal constantment per si, quan entra a l'aigua, li costa mantenir-se flotant. "Plantejat, inclús, posar-li una armilla salvavides", explica la professional dels animals al seu vídeo.

Dutxa després de la platja

Així com els humans ens dutxem després d'anar a la platja per retirar-nos la sorra i la sal de la pell, els gossos també necessiten netejar-se. "No fer-ho els podria provocar una dermatitis", avisa la veterinària al vídeo. Per tant, és recomanable banyar-los amb aigua una vegada ja heu tornat de la platja per retirar-los tota la sorra i la sal.