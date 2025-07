El parc aquàtic de Catalunya on pots portar el teu gos a jugar i refrescar-se

Cada cop hi ha una major conscienciació pels animals, fins a nivells de tractar-los com persones. És evident que els gossos, com tots els éssers vius, tenen les seves necessitats i amb les altes temperatures també pateixen la calor i necessiten refrescar-se per estar més còmodes i, fins i tot, gaudir de l'aigua per passar-ho bé. Per aquesta raó s'ha creat la primera piscina exclusiva per a gossos.

A la Roca del Vallès, a només 25 minuts de Barcelona, s’amaga un paratge estiuenc que ha captivat els amants dels animals: Perros al Agua, el primer i únic parc aquàtic de Catalunya dissenyat exclusivament per a gossos. Aquest espai singular i pioner obre les portes cada estiu per oferir una experiència refrescant, segura i plena de diversió per a tota la família, inclosa la de quatre potes.

L'entorn està pensat fins al darrer detall per garantir el confort i l’entreteniment dels gossos. El recinte compta amb dues grans piscines d’aigua dolça on tant els animals com els acompanyants humans poden banyar-se junts. Però també hi ha opcions per als més petits: una piscina específica per a races petites i cadells, amb poca profunditat, tobogans i una caseta, perquè fins i tot els gossos més menuts se sentin còmodes i gaudeixin sense por.

Per altra banda, més enllà de l’aigua, el parc ofereix zones verdes, dunes de sorra i jardins ideals perquè els gossos puguin córrer, jugar i relacionar-se amb els altres. És un entorn natural, tancat i segur, que convida a passar-hi tot el dia.

Els propietaris també poden relaxar-se mentre els gossos gaudeixen. Una extensa zona de descans amb gandules i para-sols permet que els amos es relaxin a l’ombra mentre els gossos juguen. Just al costat, hi ha un restaurant amb terrassa que ofereix una àmplia carta que inclou pizzes, hamburgueses, tapes, opcions vegetarianes, creps i còctels. Tot això es pot fer mentre es vigilen els gossos que estan a la piscina i en un ambient distès i familiar.

Calendari d'obertura

El parc obre de l’1 de juny a l’1 de setembre, de dimarts a diumenge, des de les onze del matí fins a les set del vespre. L’entrada té un preu de 18 euros i inclou l’accés per a un gos i un acompanyant humà, si es vol un segon acompanyant s'han de pagar nou euros. Tot i això, també hi ha una entrada de tarda que és més econòmica i permet accedir a partir de les quatre per 12 euros, i sis euros per cada acompanyant extra.

Perros al Agua no és només un parc aquàtic, sinó que el fet que estigui dissenyat per a gossos, fa que sigui una proposta d’oci diferent, que permet compartir l’estiu amb el teu gos d’una manera activa, divertida i refrescant. L’espai és ideal per a tota mena de races i edats, i ofereix un entorn segur on els animals poden nedar, jugar i socialitzar, mentre els humans es relaxen i gaudeixen de la natura i la gastronomia. El que s'ha de tenir en compte és reservar amb antelació, especialment durant els caps de setmana, ja que l’aforament és limitat i la demanda alta.

En definitiva, Perros al Agua és molt més que un espai per a gossos: és una experiència d’estiu pensada per compartir amb un dels integrants de la família que més estimen els humans. Una escapada ideal per combatre la calor i passar un dia inoblidable amb els peluts de la família.