El truc per estalviar en la factura de la llum quan posis l'aire condicionat

L'estiu és l'època de l'any en què les factures de llum i aigua augmenten i poden donar-nos sorpreses a finals de mes. Però com és insuportable viure l'estiu sense aire condicionat, necessites saber que hi ha un truc molt senzill que pot assegurar-te mantindre't fresc durant l'estiu i estalviar en la factura de la llum.
El mode sec de l'aire condicionat
Hi ha un botó en el comandament del teu aire condicionat que, normalment, és una icona d'una gota d'aigua, que t'ajudarà a estalviar diners a final de mes en la teva factura de llum.
Aquest botó activa el que s'anomena mode Dry, mode sec o mode humitat, que expulsa aire sec i fresc que redueix la sensació de calor dins l'habitació i utilitza menys energia que el mode normal o per defecte.
El problema de l'estiu no és només la calor, sinó també la humitat, ja que pot augmentar la sensació tèrmica de 30 °C fins als 38 °C quan hi ha nivells d'humitat d'un 80%, per exemple.
Com funciona el mode sec?
En lloc de refredar al màxim, aquest mode redueix la humitat de l'aire, fent-lo menys pesat i menejant-lo perquè l'habitació es mantingui fresca. Estalvia energia perquè el compressor i el ventilador de l'aire condicionat treballen menys ràpidament.
La recomanació és utilitzar aquest mode quan no hi ha temperatures extremes, però la humitat és molt alta. Perquè el seu efecte sigui major, és recomanable tancar totes les portes i finestres i, òbviament, revisar i netejar els filtres de l'aire condicionat.