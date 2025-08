El truc casolà perquè el ventilador faci aire fred com un aire condicionat

Després d'una primera onada de calor a finals del mes de juny per obrir l'estiu i d'un juliol suau i amb més precipitacions de les esperades, l'agost arriba amb un nou increment generalitzat de les temperatures. Així, cal preparar-se per una nova embranzida de la calor i intentar fer-ho sense abusar de l'aire condicionat, en cas que se'n disposi.

Per això, s'han popularitzat diversos mètodes casolans i trucs per refrigerar la casa sense que es dispari la factura de la llum. Un dels més famosos a les xarxes socials és el truc del ventilador-aire condicionat. Bàsicament, consisteix a aconseguir que el ventilador no només emeti ràfegues d'aire, sinó que aquest aire sigui fred i humit.

Només cal un ventilador, dues ampolles de plàstic i glaçons. El primer pas és fer un forat del gruix d'un dit a prop de la base de les ampolles. És important que el forat permeti l'obertura de l'ampolla per introduir-hi els glaçons, però que no faci que es trenqui completament.

Aleshores, cal fer forats al cos de l'ampolla perquè serveixin de canons d'aire, tenint cura de no fer-los a prop del tap perquè pot vessar aigua quan els gels es desfacin. Amb aquestes modificacions, ja només faltarà collar les dues ampolles cap per vall a la part posterior del ventilador. I és que el ventilador reparteix l'aire de la zona on es troba per tota l'estança. Si la temperatura de la seva zona és més baixa que la de la resta de l'habitació, la refrigerarà i farà l'efecte d'un aire condicionat.

10 consells per superar la calor (sense abusar de l'aire condicionat)

A banda de trucs com el que acabem d'explicar, i malgrat que són de sentit comú, és important tenir en compte alguns consells bàsics per superar les altes temperatures. Alguns dels més importants són intentar evitar que la casa se sobreescalfi tancant les persianes o porticons de les finestres on toca directament, per exemple.

També utilitzar els refugis climàtics. La Generalitat en té registrats uns 1.200 -tant d'interiors com d'exteriors-, que es poden consultar en aquesta taula interactiva.