El truc de la targeta de crèdit per netejar les picades de medusa

Cada cop arriben més meduses i cada cop ho fan abans. Impulsades — en general— pel canvi climàtic i la situació de sequera —en particular— a Catalunya, el litoral català, que enguany torna a estar farcida d'aquests animals i no està previst que pugui anar a la baixa. "Ens haurem d'acostumar que siguin les nostres companyes de platja a l'estiu", assegurava l'investigador de l'Institut de Ciències del Mar (ICM), Josep Maria Gili, a El País.
Per tant, les picades de medusa també aniran a l'alça. En els últims anys, a Catalunya les picades de medusa s'han incrementat fins a representar entre el 40% i el 80% de les incidències totals a les platges, segons dades del Projecte MEDUSA de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona. Agunes espècies d'aquest animal tenen colors més cridaners, des dels tons rosats de la Medusa luminiscent —la més comuna de la costa catalana—, o les Barquetes de Sant Pere. Però d'altres són més invisibles. I totes costen de distingir des de dins de l'aigua.
Com s’han de netejar les picades de medusa?
Per tot plegat, fa imprescindible saber com actuar en cas de ser atacat per una medusa. En declaracions al Tot es mou de TV3, la cap del servei de Dermatologia de l'Hospital Clínic, Susana Puig, ha desgranat els consells per tal de netejar bé les picades. Amb un truc i tot. Però primer. Aigua dolça o salada? "S'ha demostrat que el millor líquid per netejar les zones en què s'han produït picades és l'aigua de mar. L'aigua dolça pot accelerar l'alliberament de les vesícules urticants". Misteri resolt.
Precisament sobre les vesícules urticants, l'experta també ha compartit un mètode per retirar-les de manera més eficient. En concret, recomana fer servir una targeta de crèdit, i rascar-ho bé per retirar aquestes vesícules urticants incrustades de la pell. En tot cas, si tot i fer això apareix una reacció, demana fer servir una crema corticoide tòpica, i en última instància, consultar un dermatòleg.