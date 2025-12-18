Vuit regals originals per quedar bé aquest Nadal per només deu euros

Pels volts de Nadal qui més i qui menys es troba davant el mateix dilema: què regalar? Quan els destinataris dels presents són amics, familiars o la parella la resposta és més senzilla, però a vegades els receptors seran persones que coneixem menys, com ara els companys de feina. En temps de sopars d'empresa i amics invisibles, proposem vuit idees per fer un regal de Nadal sense haver de gratar-nos la butxaca en excés.
Uns altaveus portàtils
Per gaudir de la música a la llar amb so de qualitat, una opció de regal que pot servir per sortir del pas són uns altaveus per Bluetooth. En portals de comerç electrònic com ara Amazon se'n poden aconseguir models bàsics per deu euros, amb una autonomia de fins a sis hores i ràdio FM incorporada.
Un paquet de cerveses artesanals
La cervesa, com el vi els licors destil·lats, ocuparà un espai destacat en moltes taules durant els àpats nadalencs. Així doncs, quina millor opció per regalar que unes ampolles de cerveses artesanals, un producte que a Catalunya ha generat una indústria fèrtil.
Accés a un circuit termal
Una opció menys tangible és embolicar una caixa d'experiències, estil Smartbox, perquè el destinatari del regal pugui gaudir-la quan li vagi millor. N'hi ha de ben variades i algunes costen prop de deu euros, com ara un accés a un circuit termal perfecte per relaxar-se.
Una tassa
No és el regal més original, però sí que és un dels més pràctics, sobretot quan es tracta dels companys de l'oficina. Existeixen empreses que permeten personalitzar les tasses amb un missatge específic, i també se'n poden trobar de dibuixants i marques famoses.
Mitjons
Regalar roba és un regal arriscat, sobretot si es desconeix la talla, però una possibilitat amb molts números d'encertar-la és anar a buscar un parell de mitjons amb estampat divertit, per poder donar una mica de color a l'armari.
Un val descompte per consumir cultura
L'oferta teatral catalana de l'hivern inclou moltes propostes interessants. Per què no regalar un bo bescanviable per una entrada per algun espectacle? El Teatre Lliure n'ofereix des de 10 euros, per posar un exemple.
Un kit per preparar sushi
Si el destinatari del regal és algú a qui li agrada la cuina, i en concret la japonesa, una alternativa original és un kit per elaborar sushi. Se'n poden trobar a portals de venda online per menys de deu euros i solen incloure l'estoreta de bambú per embolicar l'arròs, les espàtules per comprimir-lo i els palets per menjar els makis o els nigiris.
Un mapa per marcar-hi viatges
Els amants dels viatges apreciaran un mapa del món amb xinxetes per anar marcant cada país que hagin visitat i totes aquelles destinacions que descobreixin durant l'any 2024. Alternatives similars són mapes on es pot gratar cada país nou que es visiti o els que s'han de pintar amb retoladors de colors quan s'hi ha anat.