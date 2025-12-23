Així són els nous endolls que ja fan la competència als tradicionals

La manera com distribuïm l’electricitat a casa comença a canviar. Els endolls encastats de tota la vida, que obliguen a fer obres cada vegada que es vol afegir un nou punt de corrent, comencen a tenir competència. Es tracta de nous sistemes d’endolls de superfície i modulars, pensats per instal·lar-se sense reformes i amb un enfocament molt més pràctic i segur.
A diferència dels endolls tradicionals, aquests nous models es col·loquen directament sobre la paret, el sostre o estructures visibles, mitjançant sistemes de fixació senzills. Els cables poden anar ocults dins de canaletes fines i discretes, cosa que permet adaptar-los a l’estètica de l’habitatge sense necessitat de picar parets ni fer obres molestes.
Un dels grans avantatges és la flexibilitat. Si canvia la distribució dels mobles o les necessitats d’una habitació, els punts de corrent es poden moure o ampliar amb facilitat. Això els converteix en una solució especialment atractiva per a pisos antics, habitatges de lloguer o espais on no es vol assumir el cost ni les incomoditats d’una reforma.
A més de la flexibilitat, aquests endolls són més segurs que els tradicionals. Molts models incorporen protecció infantil, tall automàtic en cas de sobrecàrrega, materials ignífugs i sensors que eviten curtcircuits. Aquesta innovació redueix el risc d’accidents domèstics i permet que la instal·lació sigui segura fins i tot en espais amb nens o dispositius electrònics sensibles.
Els nous endolls també són molt pràctics en el dia a dia. Permeten portar el punt de corrent exactament on es necessita: en cuines amb molts electrodomèstics, en despatxos amb ordinadors i carregadors, o en habitacions on els mòbils i les tauletes es carreguen constantment. Si es reorganitzen els mobles, afegir o moure un endoll es fa en qüestió de minuts, sense obres ni tècnics especialitzats.
Tot i que encara no són majoritaris, aquests sistemes ja comencen a implantar-se en diversos països europeus, com Alemanya, Suècia o França, on la demanda de solucions més flexibles i adaptables a les llars modernes és creixent. La tendència apunta cap a habitatges menys rígids, amb instal·lacions que puguin evolucionar amb l’ús de l’espai i les necessitats tecnològiques.
Amb un disseny modern, una instal·lació senzilla i una clara aposta per la seguretat i la funcionalitat, aquests nous endolls es presenten com una alternativa als models tradicionals. No els substituiran d’un dia per l’altre, però tot apunta que, a poc a poc, aniran guanyant presència a les llars europees, oferint comoditat i seguretat.