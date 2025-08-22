Què cal fer en cas de trobar-se un incendi forestal al cotxe?

És un estiu d'incendis tant a Catalunya com a la resta de la península Ibèrica. Les altes temperatures han deixat focs importants i l'autoprotecció és un dels aspectes més importants en aquest context. En aquest sentit, sorgeix un dubte sobre una hipotètica situació: què cal fer si vas en cotxe i et trobes les flames d'un incendi forestal?
Doncs bé, el Departament d'Interior compta amb una guia de com cal actuar en aquesta situació de perill. Abans de tot, si ets a temps, cal buscar un lloc on refugiar-se i aturar-se, i també és aconsellable cobrir-se amb roba. En tot cas, mai s'ha de sortir del vehicle: s'han de tancar els vidres i les entrades d'aire de l'exterior, a més d'activar la recirculació de l'aire interior.
Un cop s'ha assegurat la protecció bàsica, cal obrir els llums dels fars i els intermitents perquè els serveis d'emergència et puguin trobar entre el fum. De la mateixa manera, si es compta amb un telèfon a prop és vital trucar al telèfon d'emergències 112 per facilitar el rescat.
No s'ha d'escapar del foc conduint
El que pot resultar totalment contraproduent és intentar escapar del foc conduint: el Departament d'Interior recorda que el motor pot aturar-se i no tornar-se a engegar. Per altra banda, els corrents d'aire de convecció poden sacsejar el vehicle, el fum pot entrar dins el cotxe i tot plegat farà que augmenti la temperatura interior.
En tot cas, cal tenir en compte que totes aquestes recomanacions formen part d'una situació extrema i poc habitual. Això es deu al fet que les autoritats policials, de trànsit i bombers solen tallar les carreteres quan hi ha un risc real de contacte amb les flames. Per tenir-ho en compte, és recomanable visitar els canals del Servei Català de Trànsit per comprar l'estat de les vies.