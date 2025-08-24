José Manuel Felices, doctor, adverteix: «Hi ha tres fruites que impedeixen dormir bé»

La fruita és un aliment indispensable en qualsevol dieta equilibrada i més quan fa molta calor i és estiu. Rica en vitamines, fibra i antioxidants, aporta beneficis que tothom coneix, i per això és recomanable consumir-ne cada dia. Ara bé, no totes les fruites són igual de convenients en qualsevol moment del dia. Segons adverteix el metge José Manuel Felices a les xarxes socials, algunes fruites, si es prenen abans d’anar a dormir, poden interferir en la qualitat del descans nocturn.
Dormir bé és essencial per a la salut física i mental, encara que sovint només en valorem la importància quan ens falta. L’insomni, les nits caloroses o simplement uns mals hàbits alimentaris poden dificultar aquest procés natural i necessari. Felices, a través de les seves xarxes socials, acostuma a compartir consells de salut i hàbits quotidians que poden marcar la diferència en el benestar diari. En una de les seves darreres intervencions, ha posat el focus en tres fruites molt populars que, tot i semblar inofensives, poden esdevenir un obstacle per aconseguir un descans reparador.
Tres fruites a evitar abans d’anar a dormir
Segons el doctor, cal anar amb compte especialment amb la pinya, el meló i la síndria. En el cas de la pinya, explica que, malgrat ser una fruita rica en antioxidants i ajudar a la digestió, té un nivell d’acidesa elevat. Aquesta característica pot provocar molèsties gàstriques o agreujar problemes de reflux, fet que dificulta la conciliació del son i pot interrompre la tranquil·litat nocturna.
Pel que fa al meló i la síndria, la situació és diferent. Es tracta de fruites amb un altíssim contingut d’aigua, la qual cosa és molt positiva en hores de calor o després de fer esport. Però aquesta mateixa propietat hidratant juga en contra quan es consumeixen al vespre: l’excés de líquid es tradueix en despertars sobtats durant la nit per anar al lavabo.
Petits canvis que poden millorar el descans
Felices subratlla que no es tracta d’eliminar aquestes fruites de la dieta, sinó simplement d’escollir el moment més adequat per menjar-les. A la tarda, al migdia o fins i tot com a part d’un esmorzar complet són opcions excel·lents. En canvi, prendre-les al vespre, sobretot si es fa poc abans d’anar al llit, pot tenir conseqüències negatives en el descans.
En definitiva, dormir bé depèn de múltiples factors, però parar atenció a l'alimentació és una acció senzilla de controlar. Evitar aquestes tres fruites abans d’anar a dormir pot ser un petit pas per aconseguir estar més hores dormint i tenir nits reparadores.