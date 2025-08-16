El truc casolà infal·lible per acabar amb la mosca de la fruita

A l'estiu és molt freqüent trobar en la cuina o en el bany de casa unes mosques petites que rodegen les brosses o els aliments que estan en mal estat. A part que són un avís que s'ha de tirar la brossa o la fruita que se t'està fent malbé, també són molt molestes i es reprodueixen ràpidament.
Aquests petits insectes són una espècie de mosca anomenada Drosophila melanogaster, però que també anomenem mosca del vinagre o mosca de la fruita. La mosca Drosophila melanogaster s'alimenta a base de productes que travessen el procés de fermentació, sobretot, fruites.
Per aquest motiu poden arribar a ser molestes a l'estiu, però hi ha un truc casolà infal·lible que t'ajudarà a atrapar a totes les mosques de la fruita amb quatre ingredients senzills que segur que tens a casa com explica la influenciadora Maria Belen al seu vídeo d'Instagram.
La trampa d'olor
Per fer aquesta trampa contra les mosques de la fruita només necessites aigua, sabó de plats, sucre i vinagre. "1 tassa d'aigua, 2 cullerades de sucre, 3 cullerades de vinagre de poma i 1 cullerada de rentaplats", explica Belen al vídeo.
Aquests ingredients s'han de barrejar en un got fins que es dissolgui el sucre i s'ha de col·locar la mescla "baix les finestres, on els encanta estar a aquest tipus de mosca", recomana la influenciadora.
L'olor del vinagre i el dolç del sucre farà que les mosques entrin en l'aigua del got i s'ofegaran perquè no podran sortir.
També pots posar el got amb la barreja al costat de la brossa de la cuina, però has de tenir en compte que aquest truc deixa de ser efectiu després de 48 hores perquè es perd la intensitat de l'olor que atrau les mosques de la fruita a la trampa.