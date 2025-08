El truc per netejar les taques de suor de les sandàlies

Les sandàlies són un dels complements d'estiu ideals. Deixen respirar els peus, són lleugeres i l'estètica que tenen fan de bon portar. Però tenen una gran pega. Després d'un dia de calor les soles acaben negres, embrutides de suor, i de retruc, les plantes dels peus és probable que també.

Ara bé, si t'has de vendre les sandàlies que sigui per amor, com diu la Ludwig Band. Per la resta de casos, hi ha una manera de posar-hi remei. La youtuber Miamo Style explica en un vídeo com fer-ho. Només fa falta tenir a mà aigua, bicarbonat, una baieta, un raspall de dents i un altre raspall de sabates.

El primer que s'ha de fer és agafar el raspall de sabates i raspallar la sola de les sandàlies. És la mateixa filosofia que quan s'ha de fregar el terra. Volem treballar amb una base lliure de brutícia que pugui obstaculitzar la neteja. A partir d'aquí, el mètode consisteix a posar aigua en un bol petit, afegir-hi el bicarbonat i remenar fins que quedi una pasta sòlida.

Tot seguit, suca-hi el raspall de dents, frega les taques que hi hagi i deixa actuar el preparat. Un cop hagis deixat un temps prudencial, és el moment de passar-hi la baieta. Mullar-la i ves retirant la pasta de la sola de les sandàlies. Finalment, deixa que s'assequi, però sense que li toqui el sol, que poden quedar resseques.

Tres tipus de calçat que mai faria servir un podòleg

El podòleg Héctor Alonso, que compta amb més de 80.000 seguidors a Instagram, des d'on sol fer recomanacions i donar consells vinculats a la seva especialitat, ha explicat quins són els pitjors calçats per a la salut. El producte que apareix primer són les famoses Crocs, que són "massa toves i inestables".

Tampoc recomana les sandàlies, ja que considera negatiu que no s'uneixin al peu quan es camina, mentre que demana no abusar de les vambes flexibles que no tenen cordons. El cas és similar al dels Crocs: són inestables i impliquen que el peu es mogui de banda a banda l'hora de caminar. Sigui com sigui, l'important és no dur-les cada dia, més aviat que eliminar-les completament.