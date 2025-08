El truc per desfer-se de la mala olor del cubell de les escombraries

A l'estiu la importància de mantenir una bona higiene de les escombraries s'intensifica. La calor accelera la descomposició dels residus i també la fortor de les olors, i per tant la possibilitat que surtin mosques o que la cuina faci pudor s'intensifica. En aquest sentit, un dels problemes principals és mantenir el cubell de les escombraries net.

Sovint ens trobem que, quan baixem la brossa i fem el canvi de residus, regalimen líquids que deixen el cubell brut i amb molt mala olor. Això, en època estival també s'intensifica: a més descomposició dels aliments, més líquids deixa anar. Sense adonar-nos-en, podem trobar-nos que aquests s'acumulin al fons del contenidor i que provoquin pudor a la cuina.

El truc perquè el cubell de la brossa faci bona olor

És bàsic mantenir una bona higiene. Es recomana netejar-los de manera setmanal amb el vinagre que venen com a producte de neteja per desfer-se dels bacteris. I també és important fer servir el sentit comú: res de deixar-lo al sol, que accelera la descomposició. Però hi ha un truc que ens pot facilitar a evitar-ho.

Hi ha dos vessants d'aquest mètode, que donen el mateix resultat. El més senzill, és col·locar una sèrie de tovallons de paper al fons del cubell. Aquests absorbiran els líquids a mesura que regalimin i mantindran el contenidor net, sense males olors. Quan es retira la brossa, també s'han de retirar i canviar-los per uns de nous.

Això també es pot fer amb sorra de gat. L'arena farà la retenció i el mantindrà fresc i sense males olors, per bé que és un producte més específic. En tots dos casos, si hi afegeixes oli essencial als tovallons combatràs les males olors. Pots provar amb els cítrics, com la taronja, la llimona o la mandarina, que són un desodorant natural molt efectiu.

Altres recursos útils per mantenir la cuina lliure de males olors

A banda de controlar el cubell de les escombraries, hi ha altres petits hàbits que poden fer una gran diferència a l’hora de mantenir una cuina fresca durant els mesos més calorosos. Un dels punts crítics és l’ús del rentavaixelles o el cubell de l’orgànica, on sovint es dipositen restes de menjar que, si no es buiden amb regularitat, poden generar olors molt intenses. Per evitar-ho, es pot ruixar l’interior amb una barreja d’aigua i vinagre blanc o deixar-hi mitja llimona durant unes hores.

També és recomanable ventilar sovint i evitar acumular deixalles durant massa temps, especialment si contenen aliments crus, closques d’ou o restes de peix. Una altra solució casolana són els sacs de bicarbonat o carbó actiu que poden col·locar-se en racons estratègics per absorbir la humitat i les olors.

Amb aquestes petites accions complementàries, es pot aconseguir que la cuina sigui un espai net, agradable i saludable, fins i tot en plena onada de calor.