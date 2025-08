Els microplàstics són diminutes partícules de plàstic -de menys de 5 mil·límetres de diàmetre- que es formen a partir de la degradació de plàstics més grans. Aquestes es poden trobar a l’aigua, l’aire, els aliments i, fins i tot, en el cos humà. Diversos estudis alerten que la seva presència podria tenir impactes negatius sobre la salut. Consumir productes frescos i naturals, evitar envasos de plàstic o filtrar l’aigua, entre d’altres, són accions que ajuden a disminuir el contacte amb aquestes partícules que ingerim i inhalem sense adonar-nos.

Quant a l’alimentació, hi ha diverses maneres de reduir l’exposició a aquestes partícules, per exemple, evitant aliments envasats o menjars molt processats. Tot i que els envasos de plàstic actuen com una barrera contra la contaminació i prolonguen la vida útil dels aliments, també generen quantitats petites de microplàstics, que s’aboquen als aliments. D’altra banda, la calor que desprèn el microones o el rentaplats també pot fer que els plàstics es descomponguin generant microplàstics.

La meteoròloga, Mònica Usart, destaca set aliments molt populars i que contenen una gran quantitat de microplàstics. Algun de tan quotidià com la sal rosa de l'Himàlaia. S'ha comprovat, segons la meteoròloga, que més microorganismes de plàstic en aquesta sal que no pas en la sal més comuna. Però en altres com el xiclet també pot haver-hi fins a cent micropartícules de plàstic.

Usart posa èmfasi en el cas de les bosses de te. Malgrat que a primera vista pugui semblar que són fetes de paper, estan plenes de microplàstics, i en posar-les a l'aigua, l'acaba contaminant per complet. El mateix cas és el de les crispetes que es fan al microones, la bossa on venen està plena de microplàstics.

Un altre aliment que pot ser problemàtic és l'arròs. Sempre que s'agafi dels paquets habituals no hi ha problema, n'hi ha quan es fa en aquelles terrines de plàstic que s'escalfen al microones. Segons Usart tenen fins a deu vegades més quantitat de microplàstics.

L'experta tanca explicant que actualment molts aliments venen envoltats en plàstic i tot i que s'està fent recerca per trobar un substitut que no sigui tan nociu ni contaminant, encara no hi ha una alternativa prou bona. I posa l'exemple de l'aigua. Sempre serà millor beure'n de l'aixeta o en un recipient de vidre que no pas d'una ampolla de plàstic.