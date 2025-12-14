Col·locar malament la nevera pot fer-te pagar més: on l'has de posar per estalviar consum

Cuidar el consum energètic depèn de detalls que sovint passem per alt. L'últim que s'ha revelat és la col·locació de la nevera. En funció d'en quina part de la nevera s'ubiqui la despesa energètica pot variar fins un 30%. Diversos experts ho expliquen i adverteixen de què cal fer per optimitzar-ho.
L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) hi posa dades: el frigorífic és responsable d'un 30% del consum elèctric dels electrodomèstics de la llar. La xifra s'explica perquè està encès ininterrompudament i necessita mantenir una temperatura estable. Precisament per aquest factor, l'estabilització de la temperatura, és molt rellevant la ubicació de la nevera. Si rep calor externa -del sol, del forn o d'una vitroceràmica encesa- caldrà gastar més energia per compensar-ho.
A això s'hi afegeix un altre factor poc conegut: la nevera expulsa la calor per darrere. Si aquesta zona no té prou espai perquè l'aire circuli, l'aparell no es pot refrigerar adequadament i el motor treballarà més temps i a més potència. El mateix passa quan està encaixada en un forat estret o enganxada a la paret sense marge per “respirar”.
Espais on s'ha d'evitar posar-la
En termes d'eficiència energètica, hi ha diverses ubicacions que cal evitar. La primera és al costat del forn o el microones. També és un error situar-la a prop de radiadors o termos elèctrics, habituals a moltes cuines antigues.
Un altre punt delicat és l'exposició al sol directe. Col·locar la nevera al costat d'una finestra molt assolellada pot escalfar el lateral de l'aparell durant hores, incrementant el consum. Igual de problemàtic és arraconar-la enganxada a la paret o en buits massa estrets, on no es pugui ventilar correctament. En aquests casos, la pols s'acumula amb més rapidesa i la calor queda atrapada, reduint l'eficiència del motor.
Així doncs, el millor lloc de la cuina per col·locar-hi la nevera són les zones més allunyades de les finestres assolellades i dels electrodomèstics que generen calor. En cuines petites, de vegades només cal moure la nevera a un espai amb més ombra o reordenar lleugerament el mobiliari per millorar-ne el rendiment.