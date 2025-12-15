Els millors trucs per embolicar els regals de Nadal sense malgastar paper

Qui no ha perdut el cap intentant embolicar els regals de Nadal? Doncs et portem el truc definitiu perquè puguis escapar de la frustració i puguis gaudir del ritual d'embolcallament. Tot plegat, sense malgastar paper i evitant rugositats a la superfície. I és que, com resulta habitual durant aquestes èpoques festives, a les xarxes socials es viralitzen els millors remeis per solucionar els nostres maldecaps.
El secret, concretament, consisteix a col·locar l'objecte en diagonal al centre del paper i ajuntar cadascuna de les puntes al centre. Tal com descriuen diversos perfils a les xarxes socials com el de Blanca Doll a Youtube, el primer pas és disposar el regal de manera que coincideixi justament en la diagonal d'un quadrat de paper de regal.
Aleshores, cal ajuntar les quatre puntes al centre, de manera que el paper cobreixi el regal, i doblegar-les per crear angles rectes. D'aquesta manera, s'aprofita cada centímetre de paper i s'obté un resultat elegant i professional. Finalment, només cal seguir el patró que mostra la usuària en el vídeo fins a tancar l'embolcall com si fos un sobre.
Els trucs per treure les taques més habituals per Nadal
Nadal és una època repleta de celebracions, àpats i reunions familiars, on l'ambient festiu pot anar acompanyat de petits accidents domèstics. I un d'ells és el de les taques que arriben de manera inesperada, i que poden ser tot un repte a l'hora de fer-les desaparèixer.
Doncs bé, la millor opció és preparar-se amb temps i seguir els consells que ha ofert Begoña Pérez, experta en ordre i neteja de la llar. Coneguda a les xarxes socials com "La Ordenatriz", constantment ofereix trucs i solucions per a la vida quotidiana. I ara ha explicat com netejar les cinc taques més habituals del Nadal.
Taques de cera d'una vela
Les veles no falten en cap taula de Nadal, però la cera pot convertir-se en un mal de cap si cau sobre una tela. La recomanació de l'especialista és submergir la roba afectada en aigua calenta, que quan es refredi, farà que la cera surti.
Taques de xocolata
La xocolata tampoc pot faltar en cap postres nadalenques, però les seves taques poden ser difícils de treure. En aquest cas, l'experta proposa mullar la tela afectada en aigua freda. Llacors, només caldrà fregar una mica amb aigua i sabó i passar la roba per la rentadora perquè quedi com nova.
Taques de vi negre
Potser les taques més temudes són les de vi negre. Però calma, perquè també hi ha una solució, però cal actuar amb rapidesa. El truc, força sorprenent, és aplicar directament vi blanc o gasosa sobre la taca. Si això no s'ha pogut fer, cal submergir la tela en aigua calenta amb una cullerada de precarbonat durant 20 minuts. Després, a la rentadora, i com si res hagués passat.
Taques de pintallavis
El maquillatge, especialment el pintallavis, també pot deixar taques en plenes festes nadalenques. El consell és actuar de la manera més ràpida possible i fregar la taca amb alcohol, tela contra tela, durant una bona estona. Si així no marxa, cal aclarir amb aigua i fregar amb aigua micelar abans de posar la roba a la rentadora.
Taques de greix
I de les taques més habituals no es podien escapar les de greix. En aquest cas, cal aplicar sabó líquid de mans barrejat amb bicarbonat, deixar passar trenta minuts i posar la roba a la rentadora. Altre cop, no hi haurà cap rastre de la taca.