Abonament de transport públic únic a tot l'Estat per 60 euros al mes: Rodalies, Mitjana Distància i busos

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns la creació d’un abonament únic de transport públic vàlid a tot l’Estat que inclourà el servei de Rodalies, Mitjana Distància de Renfe i autobusos estatals. Tot plegat, amb un preu de 60 euros mensuals, tot i que els menors de 26 anys tindran una quota especial de 30 euros.
El nou bitllet entrarà en vigor a la segona quinzena de gener i s’aprovarà en forma de decret llei en el darrer Consell de Ministres de 2025. A més, Sánchez ha concretat que la mesura serà complementària a les ajudes vigents al transport públic, que s'estendran l'any vinent.
Concretament, el títol es podrà fer servir a Rodalies, Mitjana Distància i autobusos estatals. “Canviarà per sempre la manera com entenem i fem servir el transport públic”, ha manifestat el president espanyol durant la roda de premsa de balanç de l’any celebrada al palau de la Moncloa.
“Esperem que, progressivament, s’hi afegeixin totes les xarxes de transport públic estatals i autonòmics”, ha remarcat Sánchez, que ha obert la porta a incorporar-hi els Ferrocarrils de la Generalitat i el TRAM. A parer seu, això permetrà un gran estalvi per a la població en general i, especialment, per a les persones treballadores.