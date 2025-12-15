Junqueras reclama una reunió a Sánchez per la crisi oberta al govern espanyol

ERC mou fitxa davant la crisi del PSOE i del govern espanyol. Oriol Junqueras va mantenir una trucada amb Pedro Sánchez en què van abordar una ronda de contactes amb tots els partits, tal com ha anunciat el partit aquest dilluns. Una conversa "fàcil i ràpida" que, segons ha dit el portaveu republicà Isaac Albert, va suposar que el president espanyol conegués la necessitat de reunir-se amb els socis que van fer possible la investidura. Els republicans han explicat que, si aquesta ronda finalment s'acaba produint, particularment hi portaran dos assumptes: el compliment dels acords que tenen a veure amb Catalunya i la "democratització" de certs estaments de l'Estat "on no hi ha arribat la democràcia", començant pel mateix PSOE.
Per què ERC fa aquesta petició a Sánchez? Els republicans han expressat la preocupació pels casos de corrupció i presumpte assetjament que van apareixent a les files del PSOE. Si Sánchez acaba concretant aquesta ronda, cosa que hauria de passar a principis d'any, el representant d'ERC que acudirà a la reunió serà el mateix Junqueras. Mentre es produïa la compareixença del partit a la seu de Calàbria, Sánchez ha assenyalat des de Madrid que està preparat per resistir "campanyes d'assetjament" tant en el pla polític com en el personal i ha estat especialment dur contra el PP, de qui no acceptarà "lliçons" perquè van pagar la seu estatal amb diner negre. Segons ell, el PSOE està actuant des de la "transparència", tot i l'escampall de casos.
Minuts abans de la compareixença d'Albert, Gabriel Rufián havia demanat una reunió “cara a cara” amb Sánchez perquè els expliqui què pensa fer per “regenerar” el PSOE i l’executiu espanyol. “Nosaltres durant molt de temps vam dir que això era una ofensiva judicial i mediàtica, i ho és, com ens va passar a nosaltres, però amb una diferència: que aquí s’han trobat coses”, ha dit en declaracions a la premsa. Així mateix, ha apuntat que no es pot exigir als socis del govern que facin de “paracaigudes” i s’empassin els gripaus. En tot cas, ERC ha matisat que la proposta de reunió ja estava parlada entre Junqueras i Sánchez, i que serà el president d'ERC qui aniria a la hipotètica trobada. En cas de produir-se, seria la primera reunió entre Junqueras i Sánchez de la qual es té constància.
Balanç positiu del primer any de la nova direcció d'ERC
En un altre sentit, Albert també ha celebrat el rumb del partit en el primer aniversari de l'arribada de la nova direcció. "Estem en el camí de tornar a fer d'ERC el gran partit del sobiranisme", ha dit el portaveu republicà. Les enquestes dibuixen un cert repunt del partit que, des de la direcció, ho atribueixen a ser "l'únic partit que treballa pels interessos de Catalunya". L'últim baròmetre del CEO donava entre 22 i 23 diputats a ERC, entre dos i tres per sobre dels vint actuals. L'equip de Junqueras està "content" de la posició en què es troba ERC i ja es prepara per a un nou cicle electoral amb l'actual líder del partit com a candidat. Això sí, pendent de si els tribunals finalment li apliquen l'amnistia que permetria l'aixecament de la inhabilitació a la qual està encara condemnat pels fets del procés.
Sobre els assumptes que ERC ha situat recentment a l'agenda, Albert ha assegurat que la negociació pel nou finançament va pel bon camí -pendents de l'oferta de María Jesús Montero que ha d'arribar a principis de 2026- i que el traspàs de Rodalies està "encarrilat". El partit també celebra que el pròxim ple del Parlament, aquesta mateixa setmana, avalarà la llei per regular el lloguer de temporada -després de l'aval del Consell de Garanties Estatutàries- i que impedirà que els "espavilats" incompleixin el topall de preus. Els republicans també pressionaran a l'últim ple de l'any perquè els executius socialistes a Catalunya i a Madrid "facin tot el possible" perquè es mantinguin els descomptes al preu del transport públic.