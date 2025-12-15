Tres nous gestos per revertir la relació «trencada» amb Puigdemont

Pedro Sánchez té preparats tres gestos més per mirar de refer la relació "trencada" amb Junts, que va materialitzar la ruptura amb el PSOE a finals d'octubre i ja no forma part dels socis amb els quals el govern espanyol es pot recolzar per anar tirant endavant l'agenda legislativa. De quins gestos es tracta? La publicació de les balances fiscals i la incorporació de Catalunya a l'Unesco i a l'Organització Mundial del Turisme, segons ha indicat el president espanyol en la roda de premsa de balanç de l'any. En els últims dos casos, també Euskadi podria formar part dels dos organismes internacionals. Sánchez, en tot cas, no ha posat calendari concret a les tres iniciatives.
L'últim cop que es van publicar les balances fiscals va ser l'any 2023, amb dades de 2021, i retrataven amb cruesa de la situació: 22.000 milions d'euros dels catalans que van cap a l'Estat i no tornen a Catalunya en forma d'inversions, transferències o serveis. És el que s'anomena dèficit fiscal -espoli, en boca dels més indignats- i és una de les denúncies habituals dels independentistes i que guanya rellevància, sobretot política, en plena negociació del nou sistema de finançament. La informació sobre l'execució pressupostària del govern espanyol, sempre baixa, sobretot si es compara amb Madrid, continua guardada a pany i clau. No és una situació nova en els últims anys.
Quan es van portar al Congrés els primers decrets de la legislatura, Junts va pactar la delegació -primer anunciada com un traspàs- de competències en immigració i també la publicació de les balances fiscals, que continua aturada. La delegació va quedar aturada perquè Podem hi va votar en contra, argumentant que serviria per dur a terme polítiques "racistes". La primera carpeta, tot i que hi ha hagut avenços -les dades les està treballant un grup d'experts-, no s'ha acaba de concretar. El dèficit fiscal és una xifra, per tant, que haurà restat sense publicar-se en els dos últims anys, i el Govern -així ho va dir la consellera d'Economia, Alícia Romero- ha vinculat fer-les públiques amb els pressupostos.