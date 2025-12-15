Sánchez tanca la porta a avançar eleccions malgrat el desgast del PSOE: «Aguantaré»

Pedro Sánchez aguantarà. Aquest és el missatge que ha traslladat aquest dilluns en la roda de premsa de balanç de l'any, la més complicada del seu mandat, assetjat com està pels casos de males pràctiques que afecten el PSOE -i dirigents que havien estat integrats en el seu entorn més immediat- i pel creixement de les denúncies per abús dins les files socialistes. El dirigent socialista, que ha assenyalat que està preparat per resistir "campanyes d'assetjament" tant en el plànol polític com en el personal, ha estat especialment dur contra el PP, de qui no acceptarà "lliçons" perquè van pagar la seu estatal amb diner negre. Segons ell, el PSOE està actuant des de la "transparència", tot i l'escampall de casos.
Sánchez ha encetat la compareixença -celebrada més d'hora del que és habitual, perquè tradicionalment es fa a les portes de Cap d'Any- anant al gra sobre els problemes que travessa, marcats per la corrupció i l'assetjament sexual. "El compromís amb el feminisme és absolut. Som els únics que hem decidit afrontar els abusos amb transparència, animant les denúncies", ha apuntat el president del govern espanyol, que ha recordat que el 32% de les dones han declarat haver patit assetjament o abús en els entorns laborals durant les trajectòries professionals. "La contundència contra això sí que tenen unes sigles, unes soles sigles, que són les del PSOE", ha remarcat el dirigent socialista.
"Sempre hem estat els progressistes el qui hem actuat primer", ha insistit Sánchez, que ha tret pit per haver defensat l'abolició de la prostitució, malgrat que alguns dels membres del seu entorn -com José Luis Ábalos o Koldo García- n'han estat usuaris. Tot i això, ha apuntat que no acceptarà "cap lliçó" de la dreta i de la ultradreta, que només apliquen "la llei de l'embut". "Ells incompleixen la legislació que els mandata a actuar contra casos d'assetjament", ha ressaltat el president espanyol. "I cap lliçó dels qui donen lliçons des d'una seu pagada amb diner negre", ha ressaltat el dirigent socialista, que diu haver actuat amb "transparència" en els casos de corrupció que l'assetgen des de fa mesos.
La corrupció "sistèmica", ha dit, es va acabar amb la moció de censura del 2018. "Recordem com va arribar Alberto Núñez Feijóo a liderar el PP", ha apuntat Sánchez, en referència a la denúncia de Pablo Casado sobre Isabel Díaz Ayuso que li va costar el càrrec. "Tinc clar el moment històric que travessa el país, sé la responsabilitat que tenim, i no l'eludiré. Hem de continuar avançant en una economia més justa i més humana. Hem de neutralitzar l'emergència climàtica, hem de defensar l'estat del benestar davant dels qui el volen retallar o privatitzar, i hem de protegir la democràcia dels autòcrates que volen acabar amb el sistema multilateral. Aguantaré", ha resumit el president espanyol.
"Ens sentim carregats de determinació, convicció i energia, i per això donarem el millor de nosaltres. Ens enfrontem a un escenari ple d'incerteses, i tenim el que han volgut els espanyols: un Congrés plural, divers i sense majories consolidades. Alguns el demonitzen, nosaltres el respectem", ha indicat el secretari general del PSOE, que assumeix que cal "suar la samarreta fins a l'última gota" per arribar a acords. "Per apujar pensions, per apujar el salari mínim, volem arribar a acords", ha remarcat el president del govern espanyol, que ha indicat que les xifres macroeconòmiques tenen a veure amb la feina del govern progressista, en marxa des de principis del 2020.
Balances fiscals en el curt termini
Pel que fa a l'amnistia, Sánchez ha celebrat l'aval de l'advocat general de la Unió Europea (UE) a la llei d'amnistia, i ha posat de manifest que existeix un clima de "normalització" política. "La normalitat institucional ha tornat, també entre el govern espanyol i la Generalitat", ha apuntat el dirigent socialista, que també ha volgut valorar la celebració de 894 conferències sectorials amb les autonomies. Carles Puigdemont, en tot cas, encara no ha pogut tornar a Catalunya, i Oriol Junqueras continua inhabilitat. La norma es va aprovar l'1 de juny de l'any passat i el Tribunal Suprem continua bloquejant que els principals líders del procés se'n puguin beneficiar.
La relació amb Junts està "trencada", però ha indicat que s'està treballant per tal que es publiquin les balances fiscals -es va pactar a principis del 2024, en el marc dels primers decrets socials que va aprova el govern espanyol en aquesta legislatura- i perquè Catalunya formi part de la Unesco i de l'Organització Mundial del Turisme. No s'ha referit, en tot cas, a l'oficialitat del català a Europa, que està encallada i que no té data per materialitzar-se. Aquesta és una de les qüestions que va fer que Junts optés per la ruptura amb el PSOE. Des d'aquell moment, però, el govern espanyol ha promogut qüestions que tenien a veure amb acords previs que ja havien estat subscrits amb el partit de Puigdemont.