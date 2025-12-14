Sánchez descarta plegar i desafia els bisbes espanyols a presentar-se a les eleccions

El president del govern espanyol i líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha refermat que "val la pena governar" encara que sigui en circumstàncies "complexes" i ha assegurat que vol seguir sent president. Sánchez ho ha dit durant un míting electoral a Extremadura i després de diverses denúncies de casos d'assetjament contra membres del partit i noves informacions sobre presumptes casos de corrupció.
El president ha defensat que el PSOE actua amb "contundència" contra l'assetjament contra les dones i també contra la corrupció. D'altra banda, ha instat el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, a respectar els resultats electorals encara que no li agradin i l'ha reptat a presentar-se a les pròximes eleccions estatals. Aquest matí en una entrevista de La Vanguardia, Argüello demanava a Sánchez una "qüestió de confiança, moció de censura o eleccions, a falta de pressupostos". Sánchez li ha contestat directament. "Li dic que hi ha una quarta opció: respectar el resultat electoral encara que no t'agradi", ha respost Sánchez. A més, ha considerat "curiós" que quan governa la dreta, no demanen que s'avancin les eleccions sinó que volen que es respectin els quatre anys de la legislatura que marca la Constitució.
"Val la pena governar"
El socialista ha refermat diverses vegades durant el seu discurs que val la pena governar. "Governar és un honor, en un moment com aquest molt més. Governar és donar la cara, és estar a les verdes i a les madures", ha manifestat durant la seva intervenció a Càceres.
Sánchez ha afirmat que els socialistes no ho han tingut mai fàcil i que, en general, el moment és "difícil" per al conjunt de la societat. Ha afegit, però que més difícil ho van tenir els seus predecessors i ha asseverat que el socialista "no és el que mai cau, sinó qui sempre s'aixeca".
El president ha asseverat que als espanyols "els renta" que governi el PSOE i el govern actual, i ha tret pit d'algunes de les seves polítiques com la revalorització de les pensions, la pujada del salari mínim, l'ampliació del permís de paternitat o de ser "un govern feminista que defensa els drets de les dones".
En aquest sentit, ha criticat que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, demani eleccions "tots els anys" i ha valorat que si en alguna cosa coincideixen els dos és en què cap dels dos volen que Feijóo sigui president del govern espanyol. "Jo sí que vull ser president del govern", ha insistit.
Contundència contra l'assetjament a les dones i la corrupció
Sánchez ha defensat que governar és "afrontar els problemes i donar solucions" i no "imposar la llei del silenci", com ha assegurat que va fer Mariano Rajoy. Així, ha dit que la seva actitud és la d'afrontar els debats, proposar solucions, "optar per la veritat encara que faci mal i plantejar solucions encara que siguin difícils".
I en aquest sentit, ha defensat que el govern liderat pel PSOE és el que ha aprovat una llei que fa obligatori que tots els partits incorporin i desenvolupin protocols de lluita contra l'assetjament contra les dones. I ha reivindicat que el partit socialista, tot i cometre "errors com tots", ha estat "el primer" a posar en marxa aquest protocol dins la seva formació "amb totes les conseqüències", i també "els primers sempre que ha tocat parlar dels drets i les llibertats de les dones".
Amb tot, ha garantit que el PSOE actua "amb contundència i transparència" davant dels possibles casos d'assetjament i també quan es tracta de corrupció. Ha afegit que la diferència entre el PSOE i el PP, és que quan els socialistes pateixen un cas de corrupció extirpen "d'arrel" el cas, mentre a la dreta hi veu "connivència".