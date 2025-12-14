L’Església espanyola colla Sánchez: «Qüestió de confiança, moció de censura o eleccions»

Advertiment de l'Església Espanyola a Pedro Sánchez. Luis Argüello García, arquebisbe i actual president de la Conferència Episcopal Espanyola assegura que només hi ha tres camins possibles per resoldre la situació política actual: "Qüestió de confiança, moció de censura, o anar a eleccions". Ho ha afirmat en una entrevista a La Vanguardia on repassa la situació política i social a Espanya.
L'arquebisbe explica que el mes de juliol va fer una visita al Congrés dels Diputats i els socialistes ja el van informar que "la situació està bloquejada i sense perspectiva que hi hagi pressupostos". Argüello diu que en aquest context la constitució preveu tres escenaris: "qüestió de confiança, moció de censura o donar la paraula als ciutadans".
Argüello no detalla l'estat de les relacions entre l'Església i el govern espanyol, però deixa entreveure que no estan en el millor moment. "En els darrers mesos, les relacions amb el Govern han estat marcades només per dos assumptes: el Valle de los Caídos i la reparació a les víctimes d'abusos de la pederàstia eclesial. Molt a desgrat nostre, no hem abordat altres assumptes crucials, com l'educació, constantment desafiada i sobre la qual es necessita un pacte d'estat".
"No crec que hagi trencat cap neutralitat. A la pregunta d’aquesta entrevista, jo hi responc remetent-me a la Constitució i als mecanismes que preveu", ha reflexionat en veu alta Argüello, que sí que ha descartat fer un pronunciament col·lectiu com a Conferència Episcopal. "No, perquè en realitat no és un assumpte que hagi estat mai en primera línia de la nostra reflexió com a Conferència, a diferència d'altres qüestions com l'habitatge o la immigració".
Immigració i Constitució
D'altra banda, el representant de l'església també diu la seva sobre la immigració, justificant-se a partir dels principis de l'Església. "Hem de defensar el dret d'una persona a no haver de sortir forçat de la pròpia terra. Per tant, la importància de combatre les causes de les migracions a l'origen, sigui per qüestions de guerres o econòmiques". Ara bé, un cop els migrants han hagut de marxar del seu país, l'arquebisbe afirma que "l'Església diu que una vegada algú està entre nosaltres, hem d'acollir-lo, promoure'l, integrar-lo".
"No s'ha de sacralitzar la Constitució, el nostre instrument bàsic de convivència", ha manifestat el president de la Conferència Episcopal Espanyola, que ha apuntat directament contra l'article 2 i la definició de nació, nacionalitats i regions. "S'hauria d'aclarir (...) Dic que hi ha un desenvolupament possible. Perquè un dels problemes importants que té la nostra salut democràtica és l'articulació de l'Estat autonòmic", ha conclòs Argüello.