L'Audiència Nacional deixa en llibertat Leire Díez

El titular del jutjat central d’instrucció número 6 de l’Audiència Nacional, Antonio Piña, deixarà en llibertat l’exmilitant del PSOE Leire Díez, l’empresari Antxon Alonso, soci de Santos Cerdán a l’empresa Servinabar 2000, i l’expresident de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) Vicente Fernández.
La fiscalia no ha reclamat el seu ingrés a la presó, però sí la retirada dels seus passaports i que compareguin en seu judicial de forma periòdica. Tots tres van ser detinguts dimecres per la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil per irregularitats en contractes públics. També es va apropar a demanar informació a organismes dels ministeris d’Hisenda i Transició Ecològica i a Correus.
La causa oberta contra Díez intenta escatir les maniobres de Díez contra la Unitat Central Operativa (UCO), que pilota investigacions contra l'entorn del PSOE i de Pedro Sánchez. Ella, que ja no és militant del PSOE, assegura que estava fent una feina de "periodisme d'investigació" en relació amb les clavegueres de l'Estat.
Qui és Leire Díaz?
És considerada la "lampista" del PSOE. Està investigada per suborn i tràfic d'influències, en una causa que investiga una trama de corrupció que, segons els investigadors, hauria començat a operar quan el PSOE va arribar al govern espanyol l'any 2018. La causa està oberta a l'Audiència Nacional pels delictes de frau, falsedat documental, malversació, tràfic d'influències i prevaricació, i es troba sota secret de sumari.
Díez és periodista de professió i ha exercit diferents càrrecs públics. Ha estat tinent d’alcalde a Vega de Pas (Cantàbria) i també va ser responsable de comunicació de la federació del partit a la comunitat càntabra. Però també ha tingut càrrecs de responsabilitat a empreses públiques: cap de comunicació a Enusa -empresa pública dedicada als combustibles nuclears i l’extracció d’urani- i a Correus. Concretament, entre 2022 i 2024 va ser directora de Filatèlia i de Relacions Institucionals d'aquesta companyia pública. És per això que el PP estén l’ombra de dubte sobre el vot per correu i el sufragi exterior, clau en el vot a Sánchez.