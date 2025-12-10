Detinguda l'exmilitant del PSOE Leire Díez

La Guàrdia Civil ha detingut aquest dimecres l'exmilitant del PSOE Leire Díez, investigada per suborn i tràfic d'influències, segons informen diversos mitjans. La causa oberta contra ella intenta escatir les maniobres de Díez contra la Unitat Central Operativa (UCO), que pilota investigacions contra l'entorn del PSOE i de Pedro Sánchez. Ella, que ja no és militant del PSOE, assegura que estava fent una feina de "periodisme d'investigació" en relació amb les clavegueres de l'Estat. El magistrat Arturo Zamarriego li va prendre declaració l'11 de novembre, per haver ofert favors a canvi d'informació contra membres de la Guàrdia Civil i la Fiscalia Anticorrupció.
Aquest és un cas ben controvertit que ha quedat "tapat" per altres de més envergadura, però que també afecta el PSOE. A finals de juliol, el jutge va acordar la imputació de Leire Díez, exmilitant socialista, acusada de maniobrar per perjudicar la UCO de la Guàrdia Civil, que té entre mans diverses causes que afecten el partit. Se l'acusa de suborn i tràfic d'influències, en una causa impulsada pel grup ultra Hatze Oír. Els àudios publicats situen Díez en diverses reunions amb empresaris, advocats i policies per trobar draps bruts de l'UCO i des del PP l'acusen de treballar a les ordres de Sánchez. Ella emmarca tot això en una feina "periodística".
Díez és periodista de professió i ha exercit diferents càrrecs públics. Ha estat tinent d’alcalde a Vega de Pas (Cantàbria) i també va ser responsable de comunicació de la federació del partit a la comunitat càntabra. Però també ha tingut càrrecs de responsabilitat a empreses públiques: cap de comunicació a Enusa -empresa pública dedicada als combustibles nuclears i l’extracció d’urani- i a Correus. Concretament, entre 2022 i 2024 va ser directora de Filatèlia i de Relacions Institucionals d'aquesta companyia pública. És per això que el PP estén l’ombra de dubte sobre el vot per correu i el sufragi exterior, clau en el vot a Sánchez.
És una persona coneguda als cercles socialistes de Madrid i també d’Euskadi i Cantàbria. En privat, molts dirigents socialistes reconeixen que tenen fotografies amb ella però que això no significa res perquè era una militant activa" que s’implicava en les campanyes. El partit la va cridar a declarar aquest dimarts, enmig d'una gran expectació mediàtica. Va estar quasi dues hores explicant la seva versió al director dels serveis jurídics del PSOE i instructor del seu expedient informatiu; el PSOE no en facilita el nom per una qüestió de protecció de dades, diu.