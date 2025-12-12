L'UCO escorcolla organismes vinculats a Hisenda i Transició Ecològica pel cas de Leire Díez

La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil s’ha presentat aquest divendres a diversos organismes vinculats als ministeris d’Hisenda i Transició Ecològica per recollir informació sobre la suposada trama de corrupció al voltant de l’exmilitant socialista Leire Díez, l’expresident de la SEPI Vicente Fernández i l’empresari Antxón Alonso, detinguts aquesta setmana. A Hisenda s’ha sol·licitat informació sobre la SEPI (Societat Estatal de Participacions Industrials), mentre que a Transició Ecològica s’han demanat informació i documents a la Secretaria d'Energia i Medi Ambient. Díez, Alonso i Fernández han estat arrestats en el marc d’una operació pels presumptes delictes de malversació, tràfic d’influències i organització criminal.
La setmana arrencava amb la sentència -finalment íntegra- de l'exfiscal general de l'Estat, però tot s'ha accelerat aquest dimecres i dijous amb l'empresonament de Leire Díez, exmilitant socialista i considerada la "lampista" del partit, en el marc d'una causa de corrupció secreta oberta a l'Audiència Nacional i al marge de la que s'investiga per les presumptes maniobres contra l'UCO, que investiga casos al voltant de Sánchez i el PSOE. La causa en qüestió s'ha saldat amb la detenció de Díez, de l'expresident de la SEPI i de l'administrador únic de Servinabar, Antxón Alonso, una companyia que es vincula a Santos Cerdán i que està implicada al cas Koldo de cobrament de comissions a canvi d'obra pública. El cas Leire, doncs, s'acosta a Cerdán, home de la màxima confiança de Sánchez abans de la seva caiguda arran dels informes de l'UCO.
Tot plegat, mentre el Tribunal Suprem deixa a tocar del judici José Luis Ábalos, que aquesta mateixa setmana ha quedat suspès com a diputat -cosa que complica el joc de majories al Congrés, ja prou complicat-, Koldo García i Victor de Aldama. I de fons, un altre problema per a Sánchez, que afecta de ple el partit però també la Moncloa, com és l'escàndol d'acusacions d'assetjament contra Francisco Salazar, tancat en fals al PSOE i que ha tingut com a conseqüència aquesta setmana la destitució de la seva mà dreta a la Moncloa, Antonio Hernández, considerat un encobridor necessari. Un gest de Sánchez per intentar tallar de soca-rel la crisi en una nova setmana per oblidar. El PP reclama eleccions i veu Sánchez sense escapatòria mentre Vox insta Feijóo a presentar la moció de censura. Una moció, però, que no té ara per ara els suports garantits perquè Junts, malgrat el trencament amb el PSOE, no hi dona suport.