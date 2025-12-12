12 de desembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Política

L'UCO escorcolla organismes vinculats a Hisenda i Transició Ecològica pel cas de Leire Díez

Díez, l’empresari Antxón Alonso i un expresident de la SEPI han estat detinguts aquesta setmana

  • Leire Díez, en la compareixença davant els mitjans -

ARA A PORTADA

Publicat el 12 de desembre de 2025 a les 11:38
Actualitzat el 12 de desembre de 2025 a les 11:42

La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil s’ha presentat aquest divendres a diversos organismes vinculats als ministeris d’Hisenda i Transició Ecològica per recollir informació sobre la suposada trama de corrupció al voltant de l’exmilitant socialista Leire Díez, l’expresident de la SEPI Vicente Fernández i l’empresari Antxón Alonso, detinguts aquesta setmana. A Hisenda s’ha sol·licitat informació sobre la SEPI (Societat Estatal de Participacions Industrials), mentre que a Transició Ecològica s’han demanat informació i documents a la Secretaria d'Energia i Medi Ambient. Díez, Alonso i Fernández han estat arrestats en el marc d’una operació pels presumptes delictes de malversació, tràfic d’influències i organització criminal.

La setmana arrencava amb la sentència -finalment íntegra- de l'exfiscal general de l'Estat, però tot s'ha accelerat aquest dimecres i dijous amb l'empresonament de Leire Díez, exmilitant socialista i considerada la "lampista" del partit, en el marc d'una causa de corrupció secreta oberta a l'Audiència Nacional i al marge de la que s'investiga per les presumptes maniobres contra l'UCO, que investiga casos al voltant de Sánchez i el PSOE. La causa en qüestió s'ha saldat amb la detenció de Díez, de l'expresident de la SEPI i de l'administrador únic de Servinabar, Antxón Alonso, una companyia que es vincula a Santos Cerdán i que està implicada al cas Koldo de cobrament de comissions a canvi d'obra pública. El cas Leire, doncs, s'acosta a Cerdán, home de la màxima confiança de Sánchez abans de la seva caiguda arran dels informes de l'UCO.

Tot plegat, mentre el Tribunal Suprem deixa a tocar del judici José Luis Ábalos, que aquesta mateixa setmana ha quedat suspès com a diputat -cosa que complica el joc de majories al Congrés, ja prou complicat-, Koldo García i Victor de Aldama. I de fons, un altre problema per a Sánchez, que afecta de ple el partit però també la Moncloa, com és l'escàndol d'acusacions d'assetjament contra Francisco Salazar, tancat en fals al PSOE i que ha tingut com a conseqüència aquesta setmana la destitució de la seva mà dreta a la Moncloa, Antonio Hernández, considerat un encobridor necessari. Un gest de Sánchez per intentar tallar de soca-rel la crisi en una nova setmana per oblidar. El PP reclama eleccions i veu Sánchez sense escapatòria mentre Vox insta Feijóo a presentar la moció de censura. Una moció, però, que no té ara per ara els suports garantits perquè Junts, malgrat el trencament amb el PSOE, no hi dona suport.

Et pot interessar