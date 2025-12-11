El Congrés i l'UCO brinden a Sánchez una altra setmana per oblidar

Les males setmanes de Pedro Sánchez semblen no tenir aturador. El president del govern espanyol no ha assistit al Congrés aquest dijous i s'ha estalviat viure en primera persona una nova derrota parlamentària en una de les qüestions importants de la legislatura, el sostre de despesa. El resultat no ha canviat i Junts ha votat amb el PP i Vox en contra del límit que el Ministeri d'Hisenda fixa per a les autonomies, pas previ per a la presentació dels pressupostos. El govern espanyol -que sí que ha pogut tirar endavant amb el PP la llei de la dependència o l'augment de sou als funcionaris- entoma un nou revés mentre la Unitat Central Operativa (UCO) i tribunals intensifiquen el setge judicial al PSOE, amb l'escàndol al voltant de Francisco Salazar, l'obertura de judici a José Luis Ábalos i Koldo García, i la detenció de la lampista socialista Leire Díaz, en una causa que s'acosta perillosament al cas Koldo que afecta Santos Cerdán.
Malgrat tot, el president del govern espanyol intenta resistir. Ho fa amb cessions a Junts -la setmana passada va rectificar i va admetre incompliments, i va fer gestos per mirar de reconduir la relació. Els de Míriam Nogueras, que es refermen en el divorci, continuen actuant com sempre: tombant bona part de les propostes del PSOE i aprovant-ne d'altres que els interessen, com ara l'enduriment de penes per la multireincidència -pactada en comissió amb el PSOE i el PP-, la millora del finançament dels ajuntaments -que ha rebut el "sí" d'ERC a última hora a canvi de negociar que el superàvit dels consistoris vagi a polítiques socials- o les ajudes als propietaris que no cobren el lloguer, aprovada aquesta setmana al consell de ministres. De sostre de despesa, però, ni parlar-ne. Com tampoc els pressupostos, que Sánchez diu que presentarà, però que no tiraran endavant. Mentrestant, les administracions perden marge de despesa.
El debat parlamentari d'aquest dijous ha deixat poques novetats i alguns grups han admès que era una "pèrdua de temps" perquè ni ha variat la proposta del govern espanyol ni tampoc les majories. La ministra María Jesús Montero ha repassat les bondats de la proposta. Per a 2026 es planteja un sostre de despesa de 212.026 milions d'euros, un increment del 8,5% respecte de l'any 2025. S'incorpora una altra transferència de 22.881 milions d'euros per a la Seguretat Social, xifra que s'ha anat incrementant des de l'any 2021. Montero ha negat que la major part del marge de despesa se la quedi l'Estat, com defensa Junts. De l'1,8% assignat a l'administració central, ha dit, un 1,4% són transferències a la seguretat social, i l'Estat es queda 0,4 punts de dèficit. Pel que fa a les comunitats, la proposta planteja un marge de 0,1% fins al 2028. Per a Catalunya, això suposaria uns 1.000 milions de marge en el període de 2026-2028.
Per això, el govern espanyol ha insistit en l'argument que tombar la proposta va en contra de les comunitats autònomes, bona part de les quals estan governades pel PP. "Els molesta que Espanya tiri endavant sense el PP", ha dit, dirigint-se a la bancada popular. "La dreta continua en bucle afirmant que Espanya cada dia està pitjor tot i que les dades diuen el contrari", ha insistit Montero, que ha lamentat les retallades, l'atur i l'empobriment de la classe mitjana que va deixar el govern de Mariano Rajoy. I ho ha contraposat a les polítiques del PSOE, que combinen, ha dit, el creixement econòmic amb les bones dades d'ocupació i la pau social. Res d'això ha fet variar els vots: PP, Vox i Junts han tombat la proposta del govern espanyol.
El PP furga en els casos de corrupció
Tampoc hi ha hagut novetats en les intervencions del PP i de Vox. El portaveu, Juan Bravo, ha arrencat assenyalant els casos de corrupció al voltant de PSOE. "Vostès estan envoltats de la corrupció i davant les denúncies d'assetjament es reuneixen amb les víctimes per silenciar-les", ha denunciat. El dirigent popular ha retret a Montero que presenti la mateixa proposta que ja va tombar el Congrés fa unes setmanes. "La culpa de no tenir objectius de dèficit ni pressupostos és seva", ha dit Bravo, que ha constatat que la majoria de la investidura no existeix. El dirigent popular ha retret a Montero que animi les comunitats autònomes a endeutar-se, i ha reclamat una reforma del sistema de finançament per tenir més diners per als serveis públics. El cert, però, és que el PP no concreta cap proposta en aquest sentit i Bravo ha carregat contra la proposta de finançament singular i el suposat "cupo independentista". Des de l'extrema dreta han acusat el govern espanyol d'empobrir els espanyols i d'augmentar la pressió fiscal.
Junts tanca la porta al sostre de despesa i als pressupostos
Pel que fa a Junts, res feia pensar en un canvi de discurs, tenint en compte que el govern espanyol no ha canviat la seva proposta sobre la capacitat d'endeutament dels governs autonòmics. El diputat Josep Maria Cruset ha retret a María Jesús Montero el poc marge per a les autonomies i una excessiva centralització en el govern central. "No entrarem en les mentides i el trilerisme numèric", ha dit Cruset. El dirigent independentista ha dit que la proposta de Montero no incorpora cap demanda de Junts ni les que ha aprovat el Parlament, ni tampoc aporta més recursos. "No aprovarà els objectius de dèficit ni els pressupostos; incomplir amb Catalunya té conseqüències", ha dit. N'ha tingut prou amb dos minuts d'intervenció, dels set de què disposava. Els independentistes, però, han vist com Sánchez complia amb alguns dels seus acords, que han tirat endavant a la cambra.
ERC ja va dir que hi votaria a favor, i no ha canviat de parer, malgrat ser crítica amb la proposta de Montero. La diputada d'ERC, Teresa Jordà, ha exigit que Catalunya disposi de les màximes eines i recursos per garantir "una vida digna" i una "prosperitat econòmica compartida", i s'ha centrat a reclamar millores en el finançament del món local, per tal que els ajuntaments tinguin més recursos i puguin utilitzar els romanents. Els ajuntaments catalans són els més mal finançats de l'Estat. Jordà ha lamentat que l'Estat es quedi el marge de despesa, imposi les regles i els recursos, i retreuen a les autonomies que no puguin arribar-hi. "Vostès decideixen, nosaltres paguem", ha reblat. Els republicans s'han sumat a última hora a la iniciativa pactada amb Junts per millorar el finançament local, a canvi d'incidir en què el superàvit es pugui destinar a polítiques socials.
El setge al PSOE s'estreny
El front del Congrés no dona treva, i tampoc ho fan els tribunals. La setmana arrencava amb la sentència -finalment íntegra- de l'exfiscal general de l'Estat, però tot s'ha accelerat aquest dimecres i dijous amb l'empresonament de Leire Díaz, exmilitant socialista i considerada la "lampista" del partit, en el marc d'una causa de corrupció secreta oberta a l'Audiència Nacional i al marge de la que s'investiga per les presumptes maniobres contra l'UCO, que investiga casos al voltant de Sánchez i el PSOE. La causa en qüestió s'ha saldat amb la detenció de Díaz, de l'expresident de la SEPI i de l'administrador únic de Servinabar, Antxón Alonso, una companyia que es vincula a Santos Cerdán i que està implicada al cas Koldo de cobrament de comissions a canvi d'obra pública. El cas Leire, doncs, s'acosta a Cerdán, home de la màxima confiança de Sánchez abans de la seva caiguda arran dels informes de l'UCO.
Tot plegat, mentre el Tribunal Suprem deixa a tocar del judici José Luis Ábalos, que aquesta mateixa setmana ha quedat suspès com a diputat -cosa que complica el joc de majories al Congrés, ja prou complicat-, Koldo García i Victor de Aldama. I de fons, un altre problema per a Sánchez, que afecta de ple el partit però també la Moncloa, com és l'escàndol d'acusacions d'assetjament contra Francisco Salazar, tancat en fals al PSOE i que ha tingut com a conseqüència aquesta setmana la destitució de la seva mà dreta a la Moncloa, Antonio Hernández, considerat un encobridor necessari. Un gest de Sánchez per intentar tallar de soca-rel la crisi en una nova setmana per oblidar. El PP reclama eleccions i veu Sánchez sense escapatòria mentre Vox insta Feijóo a presentar la moció de censura. Una moció, però, que no té ara per ara els suports garantits perquè Junts, malgrat el trencament amb el PSOE, no hi dona suport.