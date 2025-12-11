El Suprem obre judici a Ábalos, Koldo i Aldama per la trama de les mascaretes

El Tribunal Suprem ha acordat l'obertura de judici oral contra José Luis Ábalos, Koldo García i el comissionista Victor de Aldama per la trama de corrupció en la compra de mascaretes. El jutge ha descartat modificar la situació de l'exministre i el seu assessor, que continuaran en presó preventiva, i manté l'obligació a De Aldama de comparèixer quinzenalment al jutjat i li retira el passaport. Ábalos i Koldo, a més, hauran de pagar una fiança de 60.000 euros per assegurar les responsabilitats que se'ls puguin imposar en el judici. La causa està oberta per organització criminal, suborn continuat, ús d'informació privilegiada, tràfic d'influències, malversació, falsedat documental i prevaricació.
La Fiscalia demana 24 anys de presó per a Ábalos, que tot just dimecres va ser suspès com a diputat, i quasi quatre milions d'euros de multa. Per a Koldo demana 19 anys de presó i també 3,9 milions d'euros de multa, i per a l'empresari De Aldama, set anys de presó amb l'atenuant d'haver confessat els fets. El fiscal acusa Ábalos i Koldo de cinc delictes: organització criminal, suborn, ús d'informació privilegiada i malversació. A Aldama només l'acusa d'organització criminal, suborn i ús d'informació privilegiada. El ministeri públic també demana una indemnització de prop de 35.000 euros que han de pagar Ábalos i Koldo a Ineco, i de 9.500 euros per a Tragsatec, dues empreses públiques en què els membres de la trama van endollar l'exparella d'Ábalos.
Hi haurà ampliació.